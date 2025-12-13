Рейтинг@Mail.ru
Аквапарк горит во Владимирской области - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Аквапарк горит во Владимирской области
Аквапарк горит во Владимирской области - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Аквапарк горит во Владимирской области
В городе Суздаль вспыхнул пожар в здании аквапарка, из помещений эвакуировали 210 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T15:27
2025-12-13T15:27
владимирская область
суздаль
пожар
аквапарк
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В городе Суздаль вспыхнул пожар в здании аквапарка, из помещений эвакуировали 210 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Информации о пострадавших не поступало.С возгоранием борются 29 специалистов МЧС и 12 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимирская область
суздаль
Новости
владимирская область, суздаль, пожар, аквапарк, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Аквапарк горит во Владимирской области

В Суздале горит крыша аквапарка – МЧС

15:27 13.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В городе Суздаль вспыхнул пожар в здании аквапарка, из помещений эвакуировали 210 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"Сегодня в 13.20 поступило сообщение о загорании кровли в аквапарке в городе Суздаль. Эвакуировано 210 человек", - цитирует сообщение РИА Новости.

Информации о пострадавших не поступало.

"Пожар локализован на площади 150 квадратных метров", - отметили спасатели.

С возгоранием борются 29 специалистов МЧС и 12 единиц техники.
