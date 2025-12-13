Аквапарк горит во Владимирской области

https://crimea.ria.ru/20251213/akvapark-gorit-vo-vladimirskoy-oblasti--1151640651.html
В городе Суздаль вспыхнул пожар в здании аквапарка, из помещений эвакуировали 210 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В городе Суздаль вспыхнул пожар в здании аквапарка, из помещений эвакуировали 210 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Информации о пострадавших не поступало.С возгоранием борются 29 специалистов МЧС и 12 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Суздале горит крыша аквапарка – МЧС