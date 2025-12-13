https://crimea.ria.ru/20251213/chetyre-chasa-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1151642580.html
Четыре часа простоя: в Севастополе открыли рейд
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя четыре часа катера и паромы возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе-герое закрыли в субботу в 13:16. На этот период для жителей организовали работу компенсационных автобусных маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
