https://crimea.ria.ru/20251222/krymu-nuzhno-bolshe-tsentrov-dlya-reabilitatsii-boytsov-svo---mnenie-1151690010.html
Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
Оздоровление и реабилитацию в здравницах Крыма для бойцов СВО обсудили в рамках II Межрегионального конгресса жен и матерей участников СВО "Берегиня". О... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T07:07
2025-12-22T07:07
2025-12-22T07:07
радио "спутник в крыму"
мнения
фонд "защитники отечества"
владислав буря
ветераны сво
герои сво
реабилитация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Оздоровление и реабилитацию в здравницах Крыма для бойцов СВО обсудили в рамках II Межрегионального конгресса жен и матерей участников СВО "Берегиня". О проблемах и их решениях в этой сфере в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По словам эксперта, на мероприятии обсуждались вопросы не только реабилитации и оздоровления, но и волонтерства, бизнеса для участников СВО и т.д.. Были обозначены и основные проблемы в этой сфере на данный период."Первая – это маршрутизация, направление участников СВО на восстановление. Жены и матери участников СВО говорили, что им не хватает информации, где качественно восстановиться бойцам, несмотря на большое количество санаториев", – отметил Владислав Буря.Также, по его мнению, на сегодняшний день полноценная реабилитация в санаторно-курортных учреждениях Крыма невозможна из-за отсутствия специализированного оборудования и, что самое главное, мультидисциплинарных команд. Выходом, по мнению эксперта, было бы создание нескольких отдельных реабилитационных центров, специализирующихся исключительно на помощи бойцам СВО.И отметил, что Крым нуждается в том, чтобы увеличивать количество таких центров, и вопрос заключается в маршрутизации и финансовом обеспечении, а также закупке специального реабилитационного оборудования."Я считаю, что Республика Крым, однозначно, сейчас имеет все шансы двигаться в эту сторону, чтобы стать флагманом по реабилитации бойцов СВО, потому что у нас уникальные природные лечебные факторы и уже есть накопленный опыт в местных реабилитационных центрах", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВОВ Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, фонд "защитники отечества", владислав буря, ветераны сво, герои сво, реабилитация
Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
В Крыму надо увеличивать число центров реабилитации и оздоровления бойцов СВО - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
Оздоровление и реабилитацию в здравницах Крыма для бойцов СВО обсудили в рамках II Межрегионального конгресса жен и матерей участников СВО "Берегиня". О проблемах и их решениях в этой сфере в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
"Организатором конгресса выступил Фонд "Защитники Отечества". Присутствовали там более 250 участников из 30 регионов России. Были представители Совета министров РК, Госсовета республики. Среди участников – известные в Крыму и за его пределами, реабилитологи, психотерапевты и специалисты в разных областях оздоровления, в том числе, волонтеры", – рассказал он.
По словам эксперта, на мероприятии обсуждались вопросы не только реабилитации и оздоровления, но и волонтерства, бизнеса для участников СВО и т.д.. Были обозначены и основные проблемы в этой сфере на данный период.
"Первая – это маршрутизация, направление участников СВО на восстановление. Жены и матери участников СВО говорили, что им не хватает информации, где качественно восстановиться бойцам, несмотря на большое количество санаториев", – отметил Владислав Буря.
Также, по его мнению, на сегодняшний день полноценная реабилитация в санаторно-курортных учреждениях Крыма невозможна из-за отсутствия специализированного оборудования и, что самое главное, мультидисциплинарных команд. Выходом, по мнению эксперта, было бы создание нескольких отдельных реабилитационных центров, специализирующихся исключительно на помощи бойцам СВО.
"Нужно увеличивать количество таких центров. Возможно, на базе действующих санаториев. К примеру, один из евпаторийских санаториев сделал так: они разводят потоки коммерческие и ребят с СВО. То есть он набирает группу участников СВО – полностью закрывает санаторий, и ребята реабилитируются", – рассказал спикер.
И отметил, что Крым нуждается в том, чтобы увеличивать количество таких центров, и вопрос заключается в маршрутизации и финансовом обеспечении, а также закупке специального реабилитационного оборудования.
"Я считаю, что Республика Крым, однозначно, сейчас имеет все шансы двигаться в эту сторону, чтобы стать флагманом по реабилитации бойцов СВО, потому что у нас уникальные природные лечебные факторы и уже есть накопленный опыт в местных реабилитационных центрах", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: