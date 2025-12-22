https://crimea.ria.ru/20251222/krymu-nuzhno-bolshe-tsentrov-dlya-reabilitatsii-boytsov-svo---mnenie-1151690010.html

Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение

Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение

Оздоровление и реабилитацию в здравницах Крыма для бойцов СВО обсудили в рамках II Межрегионального конгресса жен и матерей участников СВО "Берегиня". О... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T07:07

2025-12-22T07:07

2025-12-22T07:07

радио "спутник в крыму"

мнения

фонд "защитники отечества"

владислав буря

ветераны сво

герои сво

реабилитация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Оздоровление и реабилитацию в здравницах Крыма для бойцов СВО обсудили в рамках II Межрегионального конгресса жен и матерей участников СВО "Берегиня". О проблемах и их решениях в этой сфере в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По словам эксперта, на мероприятии обсуждались вопросы не только реабилитации и оздоровления, но и волонтерства, бизнеса для участников СВО и т.д.. Были обозначены и основные проблемы в этой сфере на данный период."Первая – это маршрутизация, направление участников СВО на восстановление. Жены и матери участников СВО говорили, что им не хватает информации, где качественно восстановиться бойцам, несмотря на большое количество санаториев", – отметил Владислав Буря.Также, по его мнению, на сегодняшний день полноценная реабилитация в санаторно-курортных учреждениях Крыма невозможна из-за отсутствия специализированного оборудования и, что самое главное, мультидисциплинарных команд. Выходом, по мнению эксперта, было бы создание нескольких отдельных реабилитационных центров, специализирующихся исключительно на помощи бойцам СВО.И отметил, что Крым нуждается в том, чтобы увеличивать количество таких центров, и вопрос заключается в маршрутизации и финансовом обеспечении, а также закупке специального реабилитационного оборудования."Я считаю, что Республика Крым, однозначно, сейчас имеет все шансы двигаться в эту сторону, чтобы стать флагманом по реабилитации бойцов СВО, потому что у нас уникальные природные лечебные факторы и уже есть накопленный опыт в местных реабилитационных центрах", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВОВ Крыму 300 бойцов СВО прошли реабилитацию по проекту "Перезагрузка"Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, фонд "защитники отечества", владислав буря, ветераны сво, герои сво, реабилитация