Электричка загорелась в Подмосковье

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Электричка, следовавшая в Москву, загорелась в понедельник утром на станции Электрогорск Горьковского направления. Об этом сообщают пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и столичного филиала РЖД.
"По предварительной информации, сегодня утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорская", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточнили в Московской железной дороге, в результате короткого замыкания произошло падение контактного провода на крышу вагона электропоезда с последующим нагревом и искрением оборудования на крыше.
В момент инцидента пассажиров в вагоне не было. Искрение было оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады.
Причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности.
