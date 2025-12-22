https://crimea.ria.ru/20251222/elektrichka-zagorelas-v-podmoskove-1151867059.html

Электричка загорелась в Подмосковье

Электричка загорелась в Подмосковье - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Электричка загорелась в Подмосковье

Электричка, следовавшая в Москву, загорелась в понедельник утром на станции Электрогорск Горьковского направления. Об этом сообщают пресс-службы Московской... РИА Новости Крым, 22.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Электричка, следовавшая в Москву, загорелась в понедельник утром на станции Электрогорск Горьковского направления. Об этом сообщают пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и столичного филиала РЖД.Как уточнили в Московской железной дороге, в результате короткого замыкания произошло падение контактного провода на крышу вагона электропоезда с последующим нагревом и искрением оборудования на крыше.В момент инцидента пассажиров в вагоне не было. Искрение было оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады.Причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

