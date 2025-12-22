Рейтинг@Mail.ru
Электричка загорелась в Подмосковье - РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251222/elektrichka-zagorelas-v-podmoskove-1151867059.html
Электричка загорелась в Подмосковье
Электричка загорелась в Подмосковье - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Электричка загорелась в Подмосковье
Электричка, следовавшая в Москву, загорелась в понедельник утром на станции Электрогорск Горьковского направления. Об этом сообщают пресс-службы Московской... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T09:34
2025-12-22T09:34
россия
московская область
электричка
пожар
московская железная дорога
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Электричка, следовавшая в Москву, загорелась в понедельник утром на станции Электрогорск Горьковского направления. Об этом сообщают пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и столичного филиала РЖД.Как уточнили в Московской железной дороге, в результате короткого замыкания произошло падение контактного провода на крышу вагона электропоезда с последующим нагревом и искрением оборудования на крыше.В момент инцидента пассажиров в вагоне не было. Искрение было оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады.Причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
московская область
Электричка загорелась в Подмосковье

Следовавшая в Москву электричка загорелась на станции Электрогорск

09:34 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Электричка, следовавшая в Москву, загорелась в понедельник утром на станции Электрогорск Горьковского направления. Об этом сообщают пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и столичного филиала РЖД.
"По предварительной информации, сегодня утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорская", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточнили в Московской железной дороге, в результате короткого замыкания произошло падение контактного провода на крышу вагона электропоезда с последующим нагревом и искрением оборудования на крыше.
В момент инцидента пассажиров в вагоне не было. Искрение было оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады.
Причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния