Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.Правительству поручено представить проект президентского указа о проведении в 2026 году в Российской Федерации Года единства народов России.Кабмин также должен принять дополнительные меры по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ, в том числе по противодействию негативному иностранному информационному влиянию на состояние межнациональных отношений.Кроме того, глава государства дал указание ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона, определяющего правовое положение национально-культурных общественных объединений.Властям регионов рекомендовано принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
