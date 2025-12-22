Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/putin-poruchil-sozdat-komissiyu-po-realizatsii-natsionalnoy-politiki-1151870031.html
Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T10:48
2025-12-22T10:48
россия
владимир путин (политик)
новости
крым многонациональный
народы крыма
совет по межнациональным отношениям
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1b/1139169844_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f17c2d01fc664c66f576cce60ac2937f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.Правительству поручено представить проект президентского указа о проведении в 2026 году в Российской Федерации Года единства народов России.Кабмин также должен принять дополнительные меры по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ, в том числе по противодействию негативному иностранному информационному влиянию на состояние межнациональных отношений.Кроме того, глава государства дал указание ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона, определяющего правовое положение национально-культурных общественных объединений.Властям регионов рекомендовано принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1b/1139169844_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_534d9d79c7c451fbeff8364d12115790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), новости, крым многонациональный, народы крыма, совет по межнациональным отношениям
Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики

Путин поручил создать комиссию по реализации политики в области межнациональных отношений

10:48 22.12.2025
 
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
"Образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, предусмотрев включение в ее состав полномочных представителей президента РФ в федеральных округах или их заместителей", - говорится в документе.
Правительству поручено представить проект президентского указа о проведении в 2026 году в Российской Федерации Года единства народов России.
Кабмин также должен принять дополнительные меры по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ, в том числе по противодействию негативному иностранному информационному влиянию на состояние межнациональных отношений.
Кроме того, глава государства дал указание ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона, определяющего правовое положение национально-культурных общественных объединений.
Властям регионов рекомендовано принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВладимир Путин (политик)НовостиКрым многонациональныйНароды КрымаСовет по межнациональным отношениям
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
13:27Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
13:21Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
13:06В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
13:04Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
12:53Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
12:45Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
12:25Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
12:19Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
12:10Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
11:41Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России
11:22В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
11:11В Севастополе подешевели яйца и курица
10:48Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
10:37Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
10:31Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Лента новостейМолния