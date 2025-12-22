https://crimea.ria.ru/20251222/v-dtp-v-krymu-pogibli-chetyre-cheloveka-i-21-ranen-1151870618.html
В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение. Об этом сообщил в республиканской ГАИ. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T11:22
2025-12-22T11:22
2025-12-22T11:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.В Госавтоинспекции уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали. Также сотрудники дорожной полиции пресекли 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ГАИ.Неделей ранее на дорогах Крыма было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителя зажало в искореженном автоЧетырехлетняя девочка пострадала в ДТП в СевастополеВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовПод Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
В ДТП в Крыму за неделю погибли четверо и 21 человек получил ранение - ГАИ
11:22 22.12.2025