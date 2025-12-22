Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.В Госавтоинспекции уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали. Также сотрудники дорожной полиции пресекли 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ГАИ.Неделей ранее на дорогах Крыма было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек.
В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен

11:22 22.12.2025 (обновлено: 11:24 22.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.
"В период с 15 по 21 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 21 ДТП, в которых четверо погибли и 21 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пять несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.
Также сотрудники дорожной полиции пресекли 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ГАИ.
Неделей ранее на дорогах Крыма было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек.
