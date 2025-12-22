ВТБ узнал, что россияне хотели бы изменить в новогодних подарках

https://crimea.ria.ru/20251222/vtb-uznal-chto-rossiyane-khoteli-by-izmenit-v-novogodnikh-podarkakh-1151886135.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Каждый третий россиянин вместо подарков хотел бы дарить близким больше внимания и эмоций, примерно столько же – перестать гнаться за "идеальным" вариантом презента, показал опрос ВТБ*.При этом больше половины опрошенных отметили, что планируют увеличить бюджет на новогодние траты.Большинство респондентов стараются заранее оценить свои новогодние расходы. Прикидывают примерную сумму трат 55% россиян, а 22% – скрупулезно составляют бюджет и стараются не выходить за его рамки. Столько же опрошенных действуют по обстоятельствам, покупая подарки и праздничные товары без предварительных расчетов.Праздничное настроение для большинства россиян остается главным ориентиром: 55% отмечают радость и предвкушение праздника во время новогодних покупок, хотя 15% ощущают легкий стресс из-за нехватки времени.Почти половина россиян (47%) заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет. Треть ищет вдохновение в интернете, а 17% выбирают подарки в последние дни перед праздником. Чаще всего заранее готовят список презентов жители Южного округа (59%), а в Москве и на Урале более трети опрошенных (36%) ищут подарки в интернете.Предполагаемый бюджет на новогодние подарки у россиян различается. До 5 тысяч планируют потратить 15% респондентов, до 20 тысяч – 28%, до 50 тысяч – 14%, а 5% готовы выделить более 50 тысяч рублей. Около 60% опрошенных признались, что планируют увеличить расходы на праздники: половина – на 10-20%, еще 15% – на 20-50%. При этом главными помощниками при подготовке к торжеству респонденты называют кешбэк и бонусные программы (36%), а также стратегия покупать все необходимое заранее (31%).Каждый третий россиянин хотел бы в будущем меньше тратить на материальные подарки и больше – на эмоции и внимание близким. Еще 33% признаются, что хотели бы перестать гнаться за "идеальным" подарком и не устраивать из праздника марафон покупок. При этом 18% уверены, что менять в своих привычках ничего не нужно.*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

