Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
В ДТП с пятью авто в Севастополе пострадал 21-летний водитель "Лады Приоры". Подробности аварии приводит пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с пятью авто в Севастополе пострадал 21-летний водитель "Лады Приоры". Подробности аварии приводит пресс-служба Госавтоинспекции города. ДТП произошло в понедельник днем на улице Вакуленчука.В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель "Лады" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водители были трезвы, пострадавший направлен на прохождение медосвидетельствования. На месте продолжают работать сотрудники ДПС. Они осуществляют регулировку дорожного движения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе

В ДТП с пятью авто в Севастополе пострадал 21-летний водитель "Лады Приоры"

15:30 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с пятью авто в Севастополе пострадал 21-летний водитель "Лады Приоры". Подробности аварии приводит пресс-служба Госавтоинспекции города.
ДТП произошло в понедельник днем на улице Вакуленчука.

"42-летний водитель Audi при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно в соседней полосе автомобилю Volkswagen Tiguan и произвел касание с ним. После этого "немец" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с "Ладой Приорой", которая по инерции столкнулась еще с одним Volkswagen Tiguan. Последний, в свою очередь, ударил ВАЗ", - рассказали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель "Лады" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водители были трезвы, пострадавший направлен на прохождение медосвидетельствования.
На месте продолжают работать сотрудники ДПС. Они осуществляют регулировку дорожного движения.
