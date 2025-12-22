https://crimea.ria.ru/20251222/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--1151885963.html
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
В ДТП с пятью авто в Севастополе пострадал 21-летний водитель "Лады Приоры". Подробности аварии приводит пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T15:30
2025-12-22T15:30
2025-12-22T15:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с пятью авто в Севастополе пострадал 21-летний водитель "Лады Приоры". Подробности аварии приводит пресс-служба Госавтоинспекции города. ДТП произошло в понедельник днем на улице Вакуленчука.В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель "Лады" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водители были трезвы, пострадавший направлен на прохождение медосвидетельствования. На месте продолжают работать сотрудники ДПС. Они осуществляют регулировку дорожного движения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
