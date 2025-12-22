https://crimea.ria.ru/20251222/whatsapp-grozit-polnaya-blokirovka-1151891832.html
WhatsApp* грозит полная блокировка
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор полностью заблокирует WhatsApp* (принадлежит Meta*) если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Сейчас ограничения вводятся поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры."Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.Отмечается, что в понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.Ранее также сообщалось, что по данным сервиса Сбой.рф, жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
