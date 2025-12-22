Рейтинг@Mail.ru
WhatsApp* грозит полная блокировка - РИА Новости Крым, 22.12.2025
WhatsApp* грозит полная блокировка
WhatsApp* грозит полная блокировка - РИА Новости Крым, 22.12.2025
WhatsApp* грозит полная блокировка
Роскомнадзор полностью заблокирует WhatsApp* (принадлежит Meta*) если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Сейчас ограничения... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор полностью заблокирует WhatsApp* (принадлежит Meta*) если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Сейчас ограничения вводятся поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры."Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.Отмечается, что в понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.Ранее также сообщалось, что по данным сервиса Сбой.рф, жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
WhatsApp* грозит полная блокировка

Роскомнадзор продолжает вводить ограничения в отношении WhatsApp*

17:51 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор полностью заблокирует WhatsApp* (принадлежит Meta*) если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Сейчас ограничения вводятся поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — цитирует сообщение РИА Новости.
На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры.
"Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.
Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.
По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.
Отмечается, что в понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.
Ранее также сообщалось, что по данным сервиса Сбой.рф, жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
