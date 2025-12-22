https://crimea.ria.ru/20251222/whatsapp-grozit-polnaya-blokirovka-1151891832.html

WhatsApp* грозит полная блокировка

WhatsApp* грозит полная блокировка - РИА Новости Крым, 22.12.2025

WhatsApp* грозит полная блокировка

Роскомнадзор полностью заблокирует WhatsApp* (принадлежит Meta*) если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Сейчас ограничения... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T17:51

2025-12-22T17:51

2025-12-22T17:51

новости

роскомнадзор

россия

мессенджеры

национальный мессенджер max

общество

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110861/48/1108614850_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_57ee90afa5205af8b3540ce3d96054e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор полностью заблокирует WhatsApp* (принадлежит Meta*) если мессенджер не выполнит требования российского законодательства. Сейчас ограничения вводятся поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры."Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.Отмечается, что в понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.Ранее также сообщалось, что по данным сервиса Сбой.рф, жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роскомнадзор, россия, мессенджеры, национальный мессенджер max, общество, интернет