В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, отметили в пресс-службе оператора связи.По данным сервиса Сбой.рф жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
2025
Материал дополняется
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp

В Крыму частично ограничили работу Telegram и WhatsApp

14:30 30.10.2025 (обновлено: 14:40 30.10.2025)
 
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.
"Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России", – проинформировали в компании.
Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, отметили в пресс-службе оператора связи.
По данным сервиса Сбой.рф жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.
На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
