https://crimea.ria.ru/20251030/v-krymu-ogranichili-rabotu-telegram-i-whatsapp-1150543195.html

В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp

В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp - РИА Новости Крым, 30.10.2025

В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp

В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T14:30

2025-10-30T14:30

2025-10-30T14:40

роскомнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg

СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, отметили в пресс-службе оператора связи.По данным сервиса Сбой.рф жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор