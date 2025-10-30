https://crimea.ria.ru/20251030/v-krymu-ogranichili-rabotu-telegram-i-whatsapp-1150543195.html
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, отметили в пресс-службе оператора связи.По данным сервиса Сбой.рф жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.
"Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России", – проинформировали в компании.
Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, отметили в пресс-службе оператора связи.
По данным сервиса Сбой.рф жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них – 36% – из Крыма.
На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp
для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.