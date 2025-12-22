https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-prakticheski-zavershili--natsionalizatsiyu-krupnykh-aktivov-vragov-rf-1151889023.html
В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Практически все крупные объекты имущества пособников украинского режима и аффилированных с ними лиц в Крыму уже национализированы, однако работа по выявлению соответствующего имущества продолжается. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.Работа по выявлению имущества пособников киевского режима продолжается, но это уже не очень значительные активы, добавил Константинов.Он также отметил, что бюджет республики пополняется не только от продажи национализированного имущества на аукционах, он еще и получает доход в виде дивидендов от тех предприятий, которые еще не проданы. На минувшей неделе в Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука и других пособников Киева – всего 84 физических и юридических лица.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей"Севстар" передали под управление временной администрацииВ Крыму за год национализировали более 900 объектов
