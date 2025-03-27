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В Крыму за год национализировали более 900 объектов

В Крыму за год национализировали более 900 объектов - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Крыму за год национализировали более 900 объектов

В Крыму в 2024 году в перечень национализированного имущества вошло более 900 объектов, принадлежащих 112 физическим и юридическим лицам. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T13:04

2025-03-27T13:04

2025-03-27T13:04

минимущества крыма

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крымский бюджет

доходы

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году в перечень национализированного имущества вошло более 900 объектов, принадлежащих 112 физическим и юридическим лицам. Об этом сообщили в Министерстве имущества и земельных отношений Крыма. Только от реализации национализированного имущества в бюджет Крыма поступило порядка 2,8 млрд рублей, а всего от реализации имущества - свыше 3,4 млрд рублей.В министерстве подчеркивают, что непосредственно процедуре реализации имущества предшествует проведение целого комплекса мероприятий: инвентаризация объектов, кадастровые и оценочные работы, оформление необходимой документации по объектам, а также меры по обеспечению их сохранности.Так, от приватизации государственного имущества бюджет республики получил порядка 1,3 млрд рублей, от передачи в аренду земельных участков - более, чем 957 млн рублей. Свыше 520,9 млн рублей в казну Крыма поступило доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ или дивидендов по акциям, а свыше 497,9 млн руб. - от заключения договоров купли-продажи земельных участков. Последняя цифра в сравнении с 2023 годом выросла в три раза, уточняют в минимущества."Свыше 825,5 млн рублей поступило от передачи имущества в аренду. В этом направлении также сохраняется тенденция перевыполнения плановых показателей по поступлению в бюджет на 32% выше планируемых и на 61% больше по сравнению с 2023 годом", - говорится в статистике, предоставленной СМИ.В министерстве подчеркивают, что все плановые показатели, поставленные перед министерством в 2024 году, перевыполнены, а минимущество Крыма является одним из ключевых органов исполнительной власти республики, обеспечивающих наполнение бюджета неналоговыми поступлениями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько Крым заработал на приватизации имуществаВ 2024 году Крым "заработал" почти семь миллиардов рублей Морские порты Ялты и Евпатории перешли в собственность Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимущества крыма, крым, новости крыма, крымский бюджет, доходы, национализация в крыму