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11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой
11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой - РИА Новости Крым, 31.03.2025
11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой
Благодаря профессионализму сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, их мужеству и оперативности было разоблачено и задержано... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T09:44
2025-03-31T09:44
2025-03-31T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Благодаря профессионализму сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, их мужеству и оперативности было разоблачено и задержано немало предателей, спасено множество человеческих жизней. Об этом, поздравляя сотрудников управления с 11-летием со дня основания, заявил республики Сергей Аксенов.Без работы ФСБ на полуострове в полной мере невозможно и социально-экономическое развитие, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.И добавил, что вся необходимая поддержка со стороны властей будет продолжена. Также он пожелал личному составу и ветеранам крымского Управления ФСБ здоровья, успехов и скорейшей нашей Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионкуФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО
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новости крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), праздники и памятные даты, антитеррор, общество
11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой
Власти поздравили Управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю с 11-летием со дня основания
09:44 31.03.2025 (обновлено: 09:45 31.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Благодаря профессионализму сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, их мужеству и оперативности было разоблачено и задержано немало предателей, спасено множество человеческих жизней. Об этом, поздравляя сотрудников управления с 11-летием со дня основания, заявил республики Сергей Аксенов.
"11 лет назад было образовано Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Провокации и дезинформация, распространение фейков, попытки диверсий – это лишь малая часть методов украинских террористов и их хозяев. Но все эти годы им противостоят наши бойцы невидимого фронта. Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю достойно выполняют свой долг", – сказал глава Крыма.
Без работы ФСБ на полуострове в полной мере невозможно и социально-экономическое развитие, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В период СВО ответственность, возложенная на личный состав УФСБ, многократно возросла. Враг постоянно пытается организовать против нас разного рода гадости. Но благодаря слаженной, эффективной работе наших спецслужб в Крыму предотвращаются теракты, диверсии и другие преступления, организуемые киевской хунтой", – сказал глава крымского парламента.
И добавил, что вся необходимая поддержка со стороны властей будет продолжена. Также он пожелал личному составу и ветеранам крымского Управления ФСБ здоровья, успехов и скорейшей нашей Победы.
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