https://crimea.ria.ru/20250331/11-let-na-zaschite-fsb-kryma-pozdravili-s-vazhnoy-datoy-1145336315.html

11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой

11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой - РИА Новости Крым, 31.03.2025

11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой

Благодаря профессионализму сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, их мужеству и оперативности было разоблачено и задержано... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T09:44

2025-03-31T09:44

2025-03-31T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Благодаря профессионализму сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, их мужеству и оперативности было разоблачено и задержано немало предателей, спасено множество человеческих жизней. Об этом, поздравляя сотрудников управления с 11-летием со дня основания, заявил республики Сергей Аксенов.Без работы ФСБ на полуострове в полной мере невозможно и социально-экономическое развитие, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.И добавил, что вся необходимая поддержка со стороны властей будет продолжена. Также он пожелал личному составу и ветеранам крымского Управления ФСБ здоровья, успехов и скорейшей нашей Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионкуФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО

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2025

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новости крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), праздники и памятные даты, антитеррор, общество