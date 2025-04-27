https://crimea.ria.ru/20250427/vopros-kryma-reshen-rossiya-ne-vedet-peregovory-o-tselostnosti-territorii-1146023762.html

Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории

Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории

Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T18:07

2025-04-27T18:07

2025-04-27T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавние слова американского лидера по вопросу Крыма.Комментируя слова Трампа о том, что вопрос Крыма сейчас даже не обсуждается, Лавров подтвердил: "Да, потому что это дело решенное".Отвечая на вопрос, понравились ли ему слова Трампа о том, что полуостров официально находится под контролем России с 2014 года, Лавров указал на то, что дело не в симпатиях, а в фактах.И отметил, что никто в Европе или в США не напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что помимо территориальных вопросов конституция Украины гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков других национальных меньшинств на Украине", а также гарантирует развитие этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности всех народов и национальных меньшинств на Украине. "Это тоже записано в конституции, я уже об этом говорил, но вы решили не углубляться в эту тему", – подчеркнул министр.Ранее в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, мнения, россия, переговоры, сша, украина, политика, владимир зеленский