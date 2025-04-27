https://crimea.ria.ru/20250427/v-krymu-gotovy-etim-letom-prinyat-190-tysyach-detey-na-ozdorovlenie-i-otdykh-1146019818.html

В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых

В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых - РИА Новости Крым, 27.04.2025

В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых

В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T20:15

2025-04-27T20:15

2025-04-27T20:15

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам обсуждения на заседании Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.В 2025 году на полуострове будет работать более 400 объектов, в которых планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления 190 тысяч детей, включая детей участников спецоперации, жителей новых субъектов России, приграничных территорий, подчеркнул Константинов.Он добавил, что оздоровление детей напрямую связано с задачей народосбережения, которую поставил президент России."Детям нужно солнце, витамины, общение. В Крыму все это есть, у нас колоссальный исторический материал для развития детей, их воспитания", – подчеркнул глава республиканского госсовета.Также он спрогнозировал рост туристического потока 10% к прошлогодним показателям. Константинов добавил, что Крым избежал серьезных последствий ЧС в Керченском проливе после разлива нефтепродуктов, поэтому ожидания от предстоящего высокого сезона позитивныеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном мореКрым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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