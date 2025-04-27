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В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых
В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых - РИА Новости Крым, 27.04.2025
В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых
В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T20:15
2025-04-27T20:15
новости крыма
детский отдых
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крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам обсуждения на заседании Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.В 2025 году на полуострове будет работать более 400 объектов, в которых планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления 190 тысяч детей, включая детей участников спецоперации, жителей новых субъектов России, приграничных территорий, подчеркнул Константинов.Он добавил, что оздоровление детей напрямую связано с задачей народосбережения, которую поставил президент России."Детям нужно солнце, витамины, общение. В Крыму все это есть, у нас колоссальный исторический материал для развития детей, их воспитания", – подчеркнул глава республиканского госсовета.Также он спрогнозировал рост туристического потока 10% к прошлогодним показателям. Константинов добавил, что Крым избежал серьезных последствий ЧС в Керченском проливе после разлива нефтепродуктов, поэтому ожидания от предстоящего высокого сезона позитивныеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном мореКрым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение
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новости крыма, детский отдых, отдых в крыму, дети, крым курортный, детские лагеря в крыму, крым, владимир константинов
В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых

Оздоровительные лагеря Крыма готовы принять 190 тысяч детей летом 2025 года – власти

20:15 27.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети купаются на пляже.
Дети купаются на пляже. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам обсуждения на заседании Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.
В 2025 году на полуострове будет работать более 400 объектов, в которых планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления 190 тысяч детей, включая детей участников спецоперации, жителей новых субъектов России, приграничных территорий, подчеркнул Константинов.

"Мы посетили многие крымские детские лагеря, видели их состояние, степень их готовности. Отмечу, что большинство из них обновили материальную базу, в том числе за счет инвесторов. Убежден, что нам важно сохранить интерес бизнеса к теме детского отдыха и оздоровления. Для стимулирования развития отрасли оптимальным вариантом вижу разработку отдельной государственной программы", – сказал Константинов.

Он добавил, что оздоровление детей напрямую связано с задачей народосбережения, которую поставил президент России.
"Детям нужно солнце, витамины, общение. В Крыму все это есть, у нас колоссальный исторический материал для развития детей, их воспитания", – подчеркнул глава республиканского госсовета.
Также он спрогнозировал рост туристического потока 10% к прошлогодним показателям. Константинов добавил, что Крым избежал серьезных последствий ЧС в Керченском проливе после разлива нефтепродуктов, поэтому ожидания от предстоящего высокого сезона позитивные

"Конечно, мы были крайне обеспокоены последствиями экологической катастрофы, произошедшей в Черном море в декабре 2024 года. К счастью, Крым избежал этих последствий", – отметил глава госсовета республики.

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