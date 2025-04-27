https://crimea.ria.ru/20250427/prinadlezhnost-kryma-i-razdumya-ssha-o-peregovorakh-po-ukraine-glavnoe-1146025216.html

Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное

Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное

Врио комбрига 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области. США в ближайшую неделю примут решение об участии в мирном процессе по... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T21:31

2025-04-27T21:31

2025-04-27T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Врио комбрига 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области. США в ближайшую неделю примут решение об участии в мирном процессе по Украине. В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение. Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве.Главные воскресные события в подборке РИА Новости Крым.Крым – закрытый вопросРоссия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом в интервью телеканалу CBS сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавние слова американского лидера по вопросу Крыма.Также глава российского МИД заявил, что Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и УкраиныИ добавил, что российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками.Доклад Путину комбрига 810 бригады Черноморского флотаВрио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту России Владимиру Путину об уничтожении российскими военными последних разрозненных групп и одиночных солдат ВСУ в Курской области."Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", – сказал врио комбрига.Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.Неделя на оценку прогресса переговоров по УкраинеГоссекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.Также госсекретарь США добавил, что американская администрация не расширяет санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине.Предъявлено обвинение исполнителю теракта против генерала Генштаба РФАгенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает Следственный комитет России.Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения, раскрыли подробности в ведомстве.Вечером в воскресенье Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина на срок один месяц 30 суток.Бессрочное соглашение с КрымомКрым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам мероприятий Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге."Теперь на полуострове реализуются программы отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, мы одними из первых протянули руку помощи после начала обстрелов региона со стороны ВСУ", – уточнил Константинов.Крым примет детей со всей страныВ Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, в 2025 году на полуострове будет работать более 400 объектов, в которых планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления 190 тысяч детей, включая детей участников спецоперации, жителей новых субъектов России, приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250427/ukrainskie-boeviki-snova-pytalis-atakovat-krym-1146012992.html

https://crimea.ria.ru/20250427/zakhvat-zalozhnikov-i-ataka-dronov-v-sevastopole-proydut-masshtabnye-ucheniya-1146012489.html

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