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Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное
Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное
Врио комбрига 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области. США в ближайшую неделю примут решение об участии в мирном процессе по... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T21:31
2025-04-27T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Врио комбрига 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области. США в ближайшую неделю примут решение об участии в мирном процессе по Украине. В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение. Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве.Главные воскресные события в подборке РИА Новости Крым.Крым – закрытый вопросРоссия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом в интервью телеканалу CBS сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавние слова американского лидера по вопросу Крыма.Также глава российского МИД заявил, что Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и УкраиныИ добавил, что российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками.Доклад Путину комбрига 810 бригады Черноморского флотаВрио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту России Владимиру Путину об уничтожении российскими военными последних разрозненных групп и одиночных солдат ВСУ в Курской области."Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", – сказал врио комбрига.Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.Неделя на оценку прогресса переговоров по УкраинеГоссекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.Также госсекретарь США добавил, что американская администрация не расширяет санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине.Предъявлено обвинение исполнителю теракта против генерала Генштаба РФАгенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает Следственный комитет России.Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения, раскрыли подробности в ведомстве.Вечером в воскресенье Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина на срок один месяц 30 суток.Бессрочное соглашение с КрымомКрым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам мероприятий Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге."Теперь на полуострове реализуются программы отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, мы одними из первых протянули руку помощи после начала обстрелов региона со стороны ВСУ", – уточнил Константинов.Крым примет детей со всей страныВ Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, в 2025 году на полуострове будет работать более 400 объектов, в которых планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления 190 тысяч детей, включая детей участников спецоперации, жителей новых субъектов России, приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250427/nelepye-trebovaniya-tramp-o-vozvraschenii-kryma-i-drugikh-territoriy-ukraine-1146010013.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное

Принадлежность Крыма и неделя на решение США об участии в переговорах по Украине – главное

21:31 27.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Врио комбрига 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области. США в ближайшую неделю примут решение об участии в мирном процессе по Украине. В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение. Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве.
Главные воскресные события в подборке РИА Новости Крым.

Крым – закрытый вопрос

Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма – дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом в интервью телеканалу CBS сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавние слова американского лидера по вопросу Крыма.
Также глава российского МИД заявил, что Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины
И добавил, что российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
07:10
Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине

Доклад Путину комбрига 810 бригады Черноморского флота

Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту России Владимиру Путину об уничтожении российскими военными последних разрозненных групп и одиночных солдат ВСУ в Курской области.
"Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", – сказал врио комбрига.
Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
14:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

Неделя на оценку прогресса переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.
Также госсекретарь США добавил, что американская администрация не расширяет санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Зеленский
17:17
Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского

Предъявлено обвинение исполнителю теракта против генерала Генштаба РФ

Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения, раскрыли подробности в ведомстве.
Вечером в воскресенье Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина на срок один месяц 30 суток.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
10:17
Украинские боевики снова пытались атаковать Крым

Бессрочное соглашение с Крымом

Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам мероприятий Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.
"Теперь на полуострове реализуются программы отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, мы одними из первых протянули руку помощи после начала обстрелов региона со стороны ВСУ", – уточнил Константинов.
Учения - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
10:12
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения

Крым примет детей со всей страны

В Крыму готовы принять на отдых и оздоровление около 190 тысяч детей со всей России. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, в 2025 году на полуострове будет работать более 400 объектов, в которых планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления 190 тысяч детей, включая детей участников спецоперации, жителей новых субъектов России, приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
Цветение сакуры
19:45Радио "Спутник в Крыму"
Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
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Заголовок открываемого материала
21:31Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное
21:14На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
20:48В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории
20:15В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых
19:45Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:10Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
18:48Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
18:26РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины
18:16Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине
18:07Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории
17:46Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю
17:17Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского
16:54Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
16:27В Москве на 1,5 тысячах "квадратов" горит банный комплекс
16:12Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
15:46В Румынии новая вспышка свиной чумы
15:22Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством
14:49Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
14:43На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
14:11Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
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