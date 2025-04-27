https://crimea.ria.ru/20250427/krym-i-belgorodskaya-oblast-podpisali-bessrochnoe-soglashenie-o-sodruzhestve-1146020501.html

Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве

Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве

Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T19:10

2025-04-27T19:10

2025-04-27T19:10

новости

новости крыма

крым

сотрудничество

владимир константинов

белгородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146022714_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_594fa23effdf790354d0251fd0f18f5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам мероприятий Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.Он напомнил, что в 2014 году регион поддержал выбор крымчан о возвращении в Россию, помогал в прохождении интеграционных процессов, участвовал в развитии республики."Теперь на полуострове реализуются программы отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, мы одними из первых протянули руку помощи после начала обстрелов региона со стороны ВСУ", – сказал Константинов.И подчеркнул, что в Евпатории обустроен детский лагерь "Бригантина "Белогорье", в котором отдыхают тысячи детей, в том числе дети участников спецоперации и жители приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ.Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской областиВ Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера

крым

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, сотрудничество, владимир константинов, белгородская область, общество