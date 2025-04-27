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Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T19:10
2025-04-27T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам мероприятий Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.Он напомнил, что в 2014 году регион поддержал выбор крымчан о возвращении в Россию, помогал в прохождении интеграционных процессов, участвовал в развитии республики."Теперь на полуострове реализуются программы отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, мы одними из первых протянули руку помощи после начала обстрелов региона со стороны ВСУ", – сказал Константинов.И подчеркнул, что в Евпатории обустроен детский лагерь "Бригантина "Белогорье", в котором отдыхают тысячи детей, в том числе дети участников спецоперации и жители приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ.Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской областиВ Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
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Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве

Крым и Белгородская область скрепили партнерские отношения межпарламентским соглашением

19:10 27.04.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваКрым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Крым и Белгородская область подписали документ о межпарламентском соглашении о сотрудничестве. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов по итогам мероприятий Президиума Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.
"С председателем Белгородской областной Думы Юрием Клепиковым подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Новый документ будет действовать бессрочно. С Белгородской областью нас связывают многолетние крепкие, дружеские отношения", – отметил Константинов.
Он напомнил, что в 2014 году регион поддержал выбор крымчан о возвращении в Россию, помогал в прохождении интеграционных процессов, участвовал в развитии республики.
"Теперь на полуострове реализуются программы отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, мы одними из первых протянули руку помощи после начала обстрелов региона со стороны ВСУ", – сказал Константинов.
И подчеркнул, что в Евпатории обустроен детский лагерь "Бригантина "Белогорье", в котором отдыхают тысячи детей, в том числе дети участников спецоперации и жители приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ.
"В рамках встречи также пригласил делегацию парламента Белгородской области во главе с Юрием Клепиковым на Международный фестиваль "Великое русское слово", который пройдет в Крыму в июне", – добавил глава крымского парламента.
Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом.
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НовостиНовости КрымаКрымСотрудничествоВладимир КонстантиновБелгородская областьОбщество
 
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