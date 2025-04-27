https://crimea.ria.ru/20250427/vesna-po-klassike-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1145976346.html

Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

На смену неустойчивой погоде в Крым идет настоящая весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T19:45

2025-04-27T19:45

2025-04-27T20:56

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На смену неустойчивой погоде в Крым идет настоящая весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, с понедельника полуостров окажется под устойчивым влиянием антициклона, который будет определять погоду в регионе как минимум до конца недели.Понедельник и вторник начнутся с прохлады: ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, дневные – 12-17 выше нуля. Однако уже к среде температурный фон начнет стабильно расти. Утром 1-6 градус тепла, днем – до +20.Такие погодные условия сохранятся, по предварительным прогнозам эксперта, как минимум до субботы, 3 мая. Весеннее солнце, отсутствие осадков и умеренное тепло сделают первую майскую неделю идеальной для прогулок, отдыха на природе и праздничных мероприятий.Тишковец отметил, что Крым окажется в явном метеорологическом выигрыше на фоне других регионов страны. В то время как Центральная Россия уже испытывает на себе волну похолодания с ночными заморозками, юг будет купаться в солнечном свете и мягком весеннем воздухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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