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Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
На смену неустойчивой погоде в Крым идет настоящая весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T19:45
2025-04-27T20:56
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На смену неустойчивой погоде в Крым идет настоящая весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, с понедельника полуостров окажется под устойчивым влиянием антициклона, который будет определять погоду в регионе как минимум до конца недели.Понедельник и вторник начнутся с прохлады: ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, дневные – 12-17 выше нуля. Однако уже к среде температурный фон начнет стабильно расти. Утром 1-6 градус тепла, днем – до +20.Такие погодные условия сохранятся, по предварительным прогнозам эксперта, как минимум до субботы, 3 мая. Весеннее солнце, отсутствие осадков и умеренное тепло сделают первую майскую неделю идеальной для прогулок, отдыха на природе и праздничных мероприятий.Тишковец отметил, что Крым окажется в явном метеорологическом выигрыше на фоне других регионов страны. В то время как Центральная Россия уже испытывает на себе волну похолодания с ночными заморозками, юг будет купаться в солнечном свете и мягком весеннем воздухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", крым, прогноз, новости крыма
Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

В Крыму на будущей неделе будет тепло и солнечно – прогноз от ФОБОС

19:45 27.04.2025 (обновлено: 20:56 27.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На смену неустойчивой погоде в Крым идет настоящая весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, с понедельника полуостров окажется под устойчивым влиянием антициклона, который будет определять погоду в регионе как минимум до конца недели.

"Инициатива устойчиво перейдет под патронаж антициклона, который будет господствовать в атмосфере Черноморского бассейна практически всю неделю. Поэтому это будет солнце, это никаких осадков, время от времени даже вообще ясная погода", – сообщил ведущий специалист ФОБОС.

Понедельник и вторник начнутся с прохлады: ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, дневные – 12-17 выше нуля. Однако уже к среде температурный фон начнет стабильно расти. Утром 1-6 градус тепла, днем – до +20.

"Начиная с четверга – самый пик тепла, когда под утро будет 4-9 градусов тепла, ну и днем +18…+23. Так что следующий месяц начнется с достаточно таким хорошим, пусть не жарким, но вполне комфортным температурным режимом и обилием солнца", – радует крымчан Тишковец.

Такие погодные условия сохранятся, по предварительным прогнозам эксперта, как минимум до субботы, 3 мая. Весеннее солнце, отсутствие осадков и умеренное тепло сделают первую майскую неделю идеальной для прогулок, отдыха на природе и праздничных мероприятий.
Тишковец отметил, что Крым окажется в явном метеорологическом выигрыше на фоне других регионов страны. В то время как Центральная Россия уже испытывает на себе волну похолодания с ночными заморозками, юг будет купаться в солнечном свете и мягком весеннем воздухе.
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