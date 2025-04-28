https://crimea.ria.ru/20250428/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-skandinavskiy-antitsiklon-1146008563.html
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T00:01
2025-04-28T00:01
2025-04-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, днем +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
В Крыму в понедельник без осадков и прохладно
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, днем +12...+14.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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