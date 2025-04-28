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Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, днем +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250427/vesna-po-klassike-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1145976346.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон

В Крыму в понедельник без осадков и прохладно

00:01 28.04.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВесна
Весна
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, днем +12...+14.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 28 апреля
22:10Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
21:31Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное
21:14На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
20:48В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории
20:15В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых
19:45Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:10Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
18:48Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
18:26РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины
18:16Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине
18:07Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории
17:46Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю
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