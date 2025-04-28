https://crimea.ria.ru/20250428/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-skandinavskiy-antitsiklon-1146008563.html

Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон

Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T00:01

2025-04-28T00:01

2025-04-28T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится прохладная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, днем +12...+14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250427/vesna-po-klassike-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1145976346.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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