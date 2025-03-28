https://crimea.ria.ru/20250328/v-krymu-zaderzhan-18-letniy-radikal-1145290976.html
В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети
В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети
Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T08:05
2025-03-28T08:05
2025-03-28T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их имущества, нанесении экстремистской символики, а также в подготовке к поджогу мечети. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи.Более того, юноша за криптовалюту, которую ему платили кураторы из СБУ, передавал другим людям через схроны "коктейли Молотова" и другие предметы для совершения преступлений.По данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, задержанный - житель Симферополя."Он спланировал поджог здания в Симферополе. Молодой человек изготовил орудие преступления и приискал соучастников. Однако довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку они были пресечены сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД", - добавили в СК.В настоящее время радикал задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса России.Ранее врио министра внутренних дел по Крыму Алексей Дмитриев сообщал, что в Крыму в 2024 году выявили 15 преступлений террористического характера и 10 – экстремистской направленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведкиСпецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
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В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети
В Крыму ФСБ задержала 18-летнего сторонника неонацистов
08:05 28.03.2025 (обновлено: 09:05 28.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их имущества, нанесении экстремистской символики, а также в подготовке к поджогу мечети. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи.
"В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации из Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов США", - уточнили в УФСБ.
Более того, юноша за криптовалюту, которую ему платили кураторы из СБУ, передавал другим людям через схроны "коктейли Молотова" и другие предметы для совершения преступлений.
По данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, задержанный - житель Симферополя.
"Он спланировал поджог здания в Симферополе. Молодой человек изготовил орудие преступления и приискал соучастников. Однако довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку они были пресечены сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД", - добавили в СК.
В настоящее время радикал задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса России.
Ранее врио министра внутренних дел по Крыму Алексей Дмитриев сообщал
, что в Крыму в 2024 году выявили 15 преступлений террористического характера и 10 – экстремистской направленности.
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