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В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети

В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети

Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T08:05

2025-03-28T08:05

2025-03-28T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их имущества, нанесении экстремистской символики, а также в подготовке к поджогу мечети. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи.Более того, юноша за криптовалюту, которую ему платили кураторы из СБУ, передавал другим людям через схроны "коктейли Молотова" и другие предметы для совершения преступлений.По данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, задержанный - житель Симферополя."Он спланировал поджог здания в Симферополе. Молодой человек изготовил орудие преступления и приискал соучастников. Однако довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку они были пресечены сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД", - добавили в СК.В настоящее время радикал задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса России.Ранее врио министра внутренних дел по Крыму Алексей Дмитриев сообщал, что в Крыму в 2024 году выявили 15 преступлений террористического характера и 10 – экстремистской направленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведкиСпецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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