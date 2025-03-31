https://crimea.ria.ru/20250331/krymskiy-most-ochered-vyrosla-esche-v-tri-raza--skolko-zhdat-proezda-1145345001.html

Крымский мост: очередь выросла еще в три раза – сколько ждать проезда

Крымский мост: очередь выросла еще в три раза – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Крымский мост: очередь выросла еще в три раза – сколько ждать проезда

На подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T15:15

2025-03-31T15:15

2025-03-31T15:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Утром в очереди со стороны Кубани находились 35 автомобилей. Затем количество ожидающих проезда машин со стороны Тамани увеличилось до 150 авто.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостСпрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт