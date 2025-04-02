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Мощное землетрясение произошло в Японии
Мощное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Мощное землетрясение произошло в Японии
В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T17:42
2025-04-02T17:42
2025-04-02T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным специалистов, толчки произошли в регионе Кюсю в 17.03 по московскому времени. Спустя 10 минут после первого подземные точки в Кюсю повторились, их магнитуда составила 3,7. На этот раз очаг залегал в 60 км к юго-востоку от 44-тысяного Нитинана.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв этого землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаВ Мьянме снова произошло сильное землетрясение
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япония, в мире, новости, происшествия, землетрясение
Мощное землетрясение произошло в Японии
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 – европейский сейсмоцентр