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Мощное землетрясение произошло в Японии

Мощное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Мощное землетрясение произошло в Японии

В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T17:42

2025-04-02T17:42

2025-04-02T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным специалистов, толчки произошли в регионе Кюсю в 17.03 по московскому времени. Спустя 10 минут после первого подземные точки в Кюсю повторились, их магнитуда составила 3,7. На этот раз очаг залегал в 60 км к юго-востоку от 44-тысяного Нитинана.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв этого землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаВ Мьянме снова произошло сильное землетрясение

япония

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, в мире, новости, происшествия, землетрясение