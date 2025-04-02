Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-yaponii-1145396736.html
Мощное землетрясение произошло в Японии
Мощное землетрясение произошло в Японии - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Мощное землетрясение произошло в Японии
В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T17:42
2025-04-02T17:42
япония
в мире
новости
происшествия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным специалистов, толчки произошли в регионе Кюсю в 17.03 по московскому времени. Спустя 10 минут после первого подземные точки в Кюсю повторились, их магнитуда составила 3,7. На этот раз очаг залегал в 60 км к юго-востоку от 44-тысяного Нитинана.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв этого землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаВ Мьянме снова произошло сильное землетрясение
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ad0470101f9bbfcc9acaec5fc917ca65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, в мире, новости, происшествия, землетрясение
Мощное землетрясение произошло в Японии

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 – европейский сейсмоцентр

17:42 02.04.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Японии в среду произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным специалистов, толчки произошли в регионе Кюсю в 17.03 по московскому времени.
Эпицентр залегал на глубине 26 км в 90 километрах к юго-востоку от города Мияконодзе с населением в 130 тысяч человек, а также в 58 км к юго-востоку от Кушимы.
Спустя 10 минут после первого подземные точки в Кюсю повторились, их магнитуда составила 3,7. На этот раз очаг залегал в 60 км к юго-востоку от 44-тысяного Нитинана.
О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
Как сообщалось, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число жертв этого землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
В Мьянме снова произошло сильное землетрясение
 
ЯпонияВ миреНовостиПроисшествияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
19:09В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
18:52Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
18:31Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России
18:08Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
17:47Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
17:42Мощное землетрясение произошло в Японии
17:35Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
17:17В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
17:00Выполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВО
16:43В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов
16:28Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
16:07ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР
15:56Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
15:38Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
15:31Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
15:16Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
15:10Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей
14:55За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года
14:41Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Лента новостейМолния