https://crimea.ria.ru/20250404/krymskiy-most-ochered-rastet-s-dvukh-storon-transportnogo-perekhoda-1145441742.html

Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода

Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода

Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T16:12

2025-04-04T16:12

2025-04-04T16:12

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с часу дня в пятницу. Два часа назад на выезде из Крыма проезда ждали 120 машин.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт