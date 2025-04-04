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Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T16:12
2025-04-04T16:12
2025-04-04T16:12
крымский мост
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краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с часу дня в пятницу. Два часа назад на выезде из Крыма проезда ждали 120 машин.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
На Крымском мосту в очереди более 300 автомобилей