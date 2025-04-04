Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250404/krymskiy-most-ochered-rastet-s-dvukh-storon-transportnogo-perekhoda-1145441742.html
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T16:12
2025-04-04T16:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a974fe06342c78bdbcfbed396be77c7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с часу дня в пятницу. Два часа назад на выезде из Крыма проезда ждали 120 машин.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_c12bef8ff9d1282fd8aa9ef3385a1334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода

На Крымском мосту в очереди более 300 автомобилей

16:12 04.04.2025
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание около часа", – сказано в сообщении.
Очередь перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с часу дня в пятницу. Два часа назад на выезде из Крыма проезда ждали 120 машин.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера
17:04Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
16:43Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
16:27Симферополь частично обесточен
16:12Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
15:47В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах
15:31"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
15:20Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
15:10По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
14:57Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков
14:43Киев теряет людей и технику на курском направлении
14:32Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
14:20Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
14:11Крымский мост: очередь за час выросла почти в четыре раза
13:49Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
13:45Ответный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США
13:24Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине
13:19В Крыму не обнаружено новых пятен мазута
13:10Крымский мост: оперативная информация об очередях
13:04Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
Лента новостейМолния