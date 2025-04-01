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В Мьянме снова произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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В Мьянме снова произошло сильное землетрясение
В Мьянме снова произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Мьянме снова произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:51
2025-04-01T14:51
мьянма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 11.01 по времени UTC (14.01 мск) в 16 километрах к юго-западу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Ранее в сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести. За последние сутки их число возросло до 2719 человек.К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС РоссииВ Индонезии снова произошло землетрясениеЧисло жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
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РИА Новости Крым
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мьянма, землетрясение, происшествия, новости, в мире
В Мьянме снова произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 км от города Мандалай в Мьянме - сейсмологи

14:51 01.04.2025
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 11.01 по времени UTC (14.01 мск) в 16 километрах к юго-западу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Ранее в сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести. За последние сутки их число возросло до 2719 человек.
К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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