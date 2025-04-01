https://crimea.ria.ru/20250401/v-myanme-snova-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1145363854.html

В Мьянме снова произошло сильное землетрясение

В Мьянме снова произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В Мьянме снова произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T14:51

2025-04-01T14:51

2025-04-01T14:51

мьянма

землетрясение

происшествия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145363720_0:54:1033:635_1920x0_80_0_0_3e03a41d9432320bbf54cabc7331fa72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в 16 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 11.01 по времени UTC (14.01 мск) в 16 километрах к юго-западу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Ранее в сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести. За последние сутки их число возросло до 2719 человек.К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС РоссииВ Индонезии снова произошло землетрясениеЧисло жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

мьянма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, происшествия, новости, в мире