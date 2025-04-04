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Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T22:30
2025-04-04T22:30
2025-04-04T22:44
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вооруженные силы россии
ракетные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об этом в пятницу вечером сообщили в Министерстве обороны России.В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кривой рог, новости сво, вооруженные силы россии, ракетные войска, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
При ракетном ударе по Кривому Рогу погибли десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ
22:30 04.04.2025 (обновлено: 22:44 04.04.2025)