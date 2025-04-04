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Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T22:30
2025-04-04T22:44
кривой рог
новости сво
вооруженные силы россии
ракетные войска
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об этом в пятницу вечером сообщили в Министерстве обороны России.В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кривой рог, новости сво, вооруженные силы россии, ракетные войска, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ

При ракетном ударе по Кривому Рогу погибли десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ

22:30 04.04.2025 (обновлено: 22:44 04.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВзрыв фугасного заряда
Взрыв фугасного заряда - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об этом в пятницу вечером сообщили в Министерстве обороны России.
"В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", – сказано в сообщении.
В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в пятницу.
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Кривой РогНовости СВОВооруженные силы РоссииРакетные войскаМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
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