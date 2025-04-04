https://crimea.ria.ru/20250404/raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-pogibli-zapadnye-instruktory-i-ofitsery-vsu-1145453054.html

Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ

Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T22:30

2025-04-04T22:30

2025-04-04T22:44

кривой рог

новости сво

вооруженные силы россии

ракетные войска

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ. Об этом в пятницу вечером сообщили в Министерстве обороны России.В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кривой рог, новости сво, вооруженные силы россии, ракетные войска, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина