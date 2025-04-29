https://crimea.ria.ru/20250429/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1146044037.html

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму ожидаются ночные заморозки до -4, а днем потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T00:01

2025-04-29T00:01

2025-04-29T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

евпатория

судак

феодосия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются ночные заморозки до -4, а днем потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +14...16.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +4...6, днем потеплеет до +15. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

евпатория

судак

феодосия

ялта

алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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