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Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ожидаются ночные заморозки до -4, а днем потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T00:01
2025-04-29T00:01
2025-04-29T00:01
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крымский гидрометцентр
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются ночные заморозки до -4, а днем потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +14...16.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +4...6, днем потеплеет до +15. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму во вторник ожидаются ночные заморозки в степных и предгорных районах
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидаются ночные заморозки до -4, а днем потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится антициклональный тип погоды. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4, в горах 0…-3; днем +12…17, в горах +6…11", - уточнили синоптики.
В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +13...15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +14...16.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +4...6, днем потеплеет до +15.
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