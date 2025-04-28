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Рейд в Севастополе закрыли

Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T21:22

2025-04-28T21:22

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временного закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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