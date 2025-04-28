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Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T21:22
2025-04-28T21:22
2025-04-28T21:27
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временного закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, новости севастополя, общество, морской транспорт, общественный транспорт
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе остановили морской транспорт
21:22 28.04.2025 (обновлено: 21:27 28.04.2025)