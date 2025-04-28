https://crimea.ria.ru/20250428/peremirie-v-chest-dnya-pobedy-i-novyy-natsproekt--glavnoe-za-den-1146052194.html

Перемирие в честь Дня Победы и новый нацпроект – главное за день

Перемирие в честь Дня Победы и новый нацпроект – главное за день - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Перемирие в честь Дня Победы и новый нацпроект – главное за день

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-летия Великой Победы. 292 мирных россиянина погибли с января по март 2025 года от... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T22:57

2025-04-28T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-летия Великой Победы. 292 мирных россиянина погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности. Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" на Всероссийском конкурсе. Российский фигурист Илья Авербух назвал дату открытия ледового катка в Керчи.Главные события дня - в подборке РИА Новости Крым.Перемирие в честь Дня ПобедыПрезидент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении Кремля. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Атаки ВСУ на КрымСредства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских доронов над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Еще один украинский беспилотник сбит над территорией республики в понедельник днем.ВСУ убили 292 россиянина292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 детей. Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб – такие данные привел руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следкома России Сергей Сухоставец.Продовольственная безопасностьНовый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности откроет перед российскими аграриями возможности для роста. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне общества "Знание. Первые". Речь идет не только о технике и оборудовании, но и о развитии собственного семенного фонда, производстве эффективных удобрений, безопасных пищевых и кормовых добавок, а также ветеринарных препаратов для животноводства.Туристический КрымКрым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил глава республики Сергей Аксенов. Крымские проекты одержали абсолютную победу и получили гран-при в четырех номинациях: "Регион туристических маршрутов", "Регион семейного отдыха", "Регион патриотического туризма" и "Лучший региональный проект в сфере агропромышленного туризма".Ледовый каток в КерчиОткрытие нового ледового катка в Керчи запланировано на 5 мая. Об этом рассказал заслуженный мастер спорта России, инвестор этого проекта Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон "Знание. Первые" в Севастополе. Ребята получат возможность заниматься хоккеем, фигурным катанием и керлингом. При этом отделение керлинга появится на полуострове впервые, подчеркнул фигурист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250428/masshtabnoe-otklyuchenie-elektrichestva-obestochilo-zapadnuyu-evropu-1146043901.html

https://crimea.ria.ru/20250428/lavrov-priznanie-kryma--obyazatelnoe-uslovie-vozobnovleniya-peregovorov-1146033561.html

https://crimea.ria.ru/20250428/nelzya-zhelat-khoroshey-smeny-krymskiy-vrach-rasskazal-o-rabote-na-skoroy-1145909596.html

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