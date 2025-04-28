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Блэкаут в Испании – в стране объявили чрезвычайное положение

Блэкаут в Испании – в стране объявили чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Блэкаут в Испании – в стране объявили чрезвычайное положение

МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за полного отключения электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T22:36

2025-04-28T22:36

2025-04-28T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за полного отключения электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии. По данным иностранных СМИ, обесточены Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунье, Севилья и другие города. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас.По данным агентства, режим ЧС будет действовать в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой. Как сообщает испанская пресса со ссылкой на местного оператора Red Electrica, на восстановление электроснабжения потребуется до 10 часов.Национальная железнодорожная компания Испании RENFE ранее сообщила, что массовое отключение электроэнергии привело к остановке движения поездов по всей сети. На момент отключения электричества на территории Испании курсировало 116 поездов со средней вместимостью 300 пассажиров в каждом. До 35 тысяч человек, застрявших в поездах из-за блэкаута, эвакуируют, сообщает местная газета. И информирует о том, что масштабные отключения в Испании могли быть вызваны перепадом потока энергии.Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны. При этом все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, что Евросоюз не располагает данными о связи перебоев с электричеством в Испании и Португалии с кибератаками.В супермаркетах образовались очереди, людей приходится спасать из застрявших лифтов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, режим чс, в мире, происшествия, электросети, новости, общество, сми, европа