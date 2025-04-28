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Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T23:38

2025-04-28T23:38

2025-04-28T23:41

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что всего в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник.Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских дронов над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Еще один украинский беспилотник сбит над территорией республики в понедельник днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости, новости крыма