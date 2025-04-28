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Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T23:38
2025-04-28T23:38
2025-04-28T23:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что всего в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник.Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских дронов над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Еще один украинский беспилотник сбит над территорией республики в понедельник днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пво, министерство обороны рф, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости, новости крыма
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и еще тремя регионами России сбили 51 беспилотник
23:38 28.04.2025 (обновлено: 23:41 28.04.2025)