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Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T23:38
2025-04-28T23:41
пво
министерство обороны рф
крым
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что всего в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник.Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских дронов над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Еще один украинский беспилотник сбит над территорией республики в понедельник днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости, новости крыма
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и еще тремя регионами России сбили 51 беспилотник

23:38 28.04.2025 (обновлено: 23:41 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать Крым. Вечером в понедельник над полуостровом и Черным морем уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что всего в течение полутора часов - с 20:20 до 23:00 - силы ПВО сбили над регионами России 51 беспилотник.
"Два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, три – над акваторией Черного моря, 40 БПЛА сбили над Курской областью️, пять – над Орловской и один БПЛА – над Белгородской областями", - сказано в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских дронов над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Еще один украинский беспилотник сбит над территорией республики в понедельник днем.
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ПВОМинистерство обороны РФКрымЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПроисшествияНовостиНовости Крыма
 
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00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
23:38Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
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