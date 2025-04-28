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В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика
Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T19:47
2025-04-28T19:47
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
теракт
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко о причастности спецслужб Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Генштаба РФ Ярослава Москалика.О том, что убийство Москалика было организовано украинскими спецслужбами, Костенко заявил в понедельник в интервью одному из украинских СМИ. Он также угрожал новыми терактами на территории РФ. По его словам, даже "если мы дойдем до приостановки войны, то работа спецслужб только начнется".Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. 26 апреля ФСБ задержала агента украинских спецслужб по подозрению в совершении теракта. По данным следователей, он заминировал автомобиль, при взрыве которого погиб генерал-лейтенант. 27 апреля Следком предъявил ему обвинение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала МоскаликаПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиСразу 174 организации попали в список террористов в России
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, теракт, в мире, происшествия, новости
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика

Киевский режим стал террористский ячейкой с международной подпиткой – Захарова

19:47 28.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко о причастности спецслужб Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Генштаба РФ Ярослава Москалика.
О том, что убийство Москалика было организовано украинскими спецслужбами, Костенко заявил в понедельник в интервью одному из украинских СМИ. Он также угрожал новыми терактами на территории РФ. По его словам, даже "если мы дойдем до приостановки войны, то работа спецслужб только начнется".
"Киевский режим стал настоящей террористский ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами", - прокомментировала это заявление Захарова.
Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
26 апреля ФСБ задержала агента украинских спецслужб по подозрению в совершении теракта. По данным следователей, он заминировал автомобиль, при взрыве которого погиб генерал-лейтенант. 27 апреля Следком предъявил ему обвинение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаТерактВ миреПроисшествияНовости
 
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