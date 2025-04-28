https://crimea.ria.ru/20250428/v-mid-otvetili-na-priznanie-kieva-v-ubiystve-generala-moskalika-1146051828.html

В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика

В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика

Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T19:47

2025-04-28T19:47

2025-04-28T19:47

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко о причастности спецслужб Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Генштаба РФ Ярослава Москалика.О том, что убийство Москалика было организовано украинскими спецслужбами, Костенко заявил в понедельник в интервью одному из украинских СМИ. Он также угрожал новыми терактами на территории РФ. По его словам, даже "если мы дойдем до приостановки войны, то работа спецслужб только начнется".Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. 26 апреля ФСБ задержала агента украинских спецслужб по подозрению в совершении теракта. По данным следователей, он заминировал автомобиль, при взрыве которого погиб генерал-лейтенант. 27 апреля Следком предъявил ему обвинение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала МоскаликаПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиСразу 174 организации попали в список террористов в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, теракт, в мире, происшествия, новости