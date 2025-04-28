https://crimea.ria.ru/20250428/v-mid-otvetili-na-priznanie-kieva-v-ubiystve-generala-moskalika-1146051828.html
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика
Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T19:47
2025-04-28T19:47
2025-04-28T19:47
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
теракт
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим является террористский ячейкой, которую подпитывают оружием и деньгами из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко о причастности спецслужб Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Генштаба РФ Ярослава Москалика.О том, что убийство Москалика было организовано украинскими спецслужбами, Костенко заявил в понедельник в интервью одному из украинских СМИ. Он также угрожал новыми терактами на территории РФ. По его словам, даже "если мы дойдем до приостановки войны, то работа спецслужб только начнется".Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. 26 апреля ФСБ задержала агента украинских спецслужб по подозрению в совершении теракта. По данным следователей, он заминировал автомобиль, при взрыве которого погиб генерал-лейтенант. 27 апреля Следком предъявил ему обвинение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала исполнителя теракта против генерала МоскаликаПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиСразу 174 организации попали в список террористов в России
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06bb8a454c719c8c081d1dcde4030b1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, теракт, в мире, происшествия, новости
В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика
Киевский режим стал террористский ячейкой с международной подпиткой – Захарова