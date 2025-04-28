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Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T21:43
2025-04-28T21:43
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
цифровая безопасность
интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп.Таки образом злоумышленники получают доступ к телефонам жертв, они активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно. Далее жертва получает сообщение в Telegram или другой мессенджер с требованием выкупа за разблокировку.С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнБлокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, цифровая безопасность, интернет, новости, телефон
Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

В России аферисты ищут жертв на сайтах знакомств и блокируют их телефоны

21:43 28.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп.

"Мошенники выходят на связь через сервисы для знакомств (чаще всего – "Дайвинчик"). Они приятны в общении и дают собеседнику надежду на личную встречу. Под одним из десятков предлогов ("разбил телефон перед важной встречей", "отключили свет перед защитой курсовой", "в телефоне билеты на самолет, а он сел") они убеждают жертву: выйти из своего Apple ID, ввести их данные в настройках iCloud, или, как вариант, подтвердить через SMS-код якобы "служебную операцию" , - предупреждают правоохранители.

Таки образом злоумышленники получают доступ к телефонам жертв, они активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно. Далее жертва получает сообщение в Telegram или другой мессенджер с требованием выкупа за разблокировку.
"Сумма невелика, чтобы жертва быстрее согласилась. Но даже при оплате телефон не разблокируют. Последуют новые требования денег", - убеждают в ведомстве.
С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоЦифровая безопасностьИнтернетНовостиТелефон
 
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