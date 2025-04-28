https://crimea.ria.ru/20250428/aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-na-saytakh-znakomstv-1146048561.html

Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T21:43

2025-04-28T21:43

2025-04-28T21:43

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

цифровая безопасность

интернет

новости

телефон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп.Таки образом злоумышленники получают доступ к телефонам жертв, они активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно. Далее жертва получает сообщение в Telegram или другой мессенджер с требованием выкупа за разблокировку.С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнБлокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, цифровая безопасность, интернет, новости, телефон