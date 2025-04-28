Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
В России аферисты ищут жертв на сайтах знакомств и блокируют их телефоны
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп.
"Мошенники выходят на связь через сервисы для знакомств (чаще всего – "Дайвинчик"). Они приятны в общении и дают собеседнику надежду на личную встречу. Под одним из десятков предлогов ("разбил телефон перед важной встречей", "отключили свет перед защитой курсовой", "в телефоне билеты на самолет, а он сел") они убеждают жертву: выйти из своего Apple ID, ввести их данные в настройках iCloud, или, как вариант, подтвердить через SMS-код якобы "служебную операцию" , - предупреждают правоохранители.
Таки образом злоумышленники получают доступ к телефонам жертв, они активируют режим пропажи через iCloud. Телефон становится заблокированным на серверах Apple — обычными способами снять блокировку невозможно. Далее жертва получает сообщение в Telegram или другой мессенджер с требованием выкупа за разблокировку.
"Сумма невелика, чтобы жертва быстрее согласилась. Но даже при оплате телефон не разблокируют. Последуют новые требования денег", - убеждают в ведомстве.
С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.
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