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Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк, на счету которого озвучка многих детских мультфильмов, призвал бить детей прутом и бутылкой по голове... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T20:22
2025-04-28T20:22
2025-04-28T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк, на счету которого озвучка многих детских мультфильмов, призвал бить детей прутом и бутылкой по голове за разговоры на русском языке. Об этом пишет РИА Новости.При этом конституция Украины гарантирует свободное использование и развитие русского языка, о чем напоминается в материале украинского СМИ.В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Процесс идет активно и даже агрессивно. И часто успешно – такова сила пропаганды. Так, в феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране.Богдан Бенюк дал голоса некоторым персонажам советских мультфильмов. Его голосом говорил Волчонок в мультфильме "Капитошка", он озвучивал текст мультика "Как бабочка изучала жизнь", "Девочка и зайцы", "Дождик, дождик, пуще!".Он также играл в фильмах "Они были актерами", "Таинственный остров", "Золотой цыпленок" и так далее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине декоммунизировали билеты на поездаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, общество, дети, новости, русский язык
Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
Украинский актер Бенюк призвал бить детей прутьями и бутылками за общение на русском языке
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк, на счету которого озвучка многих детских мультфильмов, призвал бить детей прутом и бутылкой по голове за разговоры на русском языке. Об этом пишет РИА Новости.
"Берешь прут. И (бьешь – ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей", - заявил украинский актер в интервью украинским СМИ.
При этом конституция Украины гарантирует свободное использование и развитие русского языка, о чем напоминается в материале украинского СМИ.
В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Процесс идет активно и даже агрессивно. И часто успешно – такова сила пропаганды. Так, в феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки
в стране.
Богдан Бенюк дал голоса некоторым персонажам советских мультфильмов. Его голосом говорил Волчонок в мультфильме "Капитошка", он озвучивал текст мультика "Как бабочка изучала жизнь", "Девочка и зайцы", "Дождик, дождик, пуще!".
Он также играл в фильмах "Они были актерами", "Таинственный остров", "Золотой цыпленок" и так далее.
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