https://crimea.ria.ru/20250428/ukrainskiy-akter-prizval-bit-detey-po-golove-za-russkiy-yazyk-1146052666.html

Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк, на счету которого озвучка многих детских мультфильмов, призвал бить детей прутом и бутылкой по голове... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T20:22

2025-04-28T20:22

2025-04-28T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк, на счету которого озвучка многих детских мультфильмов, призвал бить детей прутом и бутылкой по голове за разговоры на русском языке. Об этом пишет РИА Новости.При этом конституция Украины гарантирует свободное использование и развитие русского языка, о чем напоминается в материале украинского СМИ.В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Процесс идет активно и даже агрессивно. И часто успешно – такова сила пропаганды. Так, в феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране.Богдан Бенюк дал голоса некоторым персонажам советских мультфильмов. Его голосом говорил Волчонок в мультфильме "Капитошка", он озвучивал текст мультика "Как бабочка изучала жизнь", "Девочка и зайцы", "Дождик, дождик, пуще!".Он также играл в фильмах "Они были актерами", "Таинственный остров", "Золотой цыпленок" и так далее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине декоммунизировали билеты на поездаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

https://crimea.ria.ru/20240513/kruglobok-ilko-i-cheberyaychik-kak-ukraintsy-skazki-derusifitsirovali-1137122239.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, общество, дети, новости, русский язык