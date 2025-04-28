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В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда
В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда
Отделение Социального фонда России по Крыму в 2024 году выплатило работодателям больше 73 миллионов рублей на охрану труда. Об этом на брифинге в пресс-центре... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T19:14
2025-04-28T19:14
крым
отделение социального фонда россии по республике крым
деньги
выплаты и компенсации
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Крыму в 2024 году выплатило работодателям больше 73 миллионов рублей на охрану труда. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по РК Сергей Бугаев.По его словам, финансирование получили 420 предприятий. Меры распространяются и на частные, и на бюджетные организации."Работодатели могут самостоятельно выбирать любые из 17 направлений расходов, которые они произвели, и подавать нам документы для возмещения", – рассказал Бугаев.Наибольший объем компенсации пришелся на приобретение средств индивидуальной защиты для работников – больше 37 миллионов рублей. Второе место, по данным фонда, заняли расходы на медицинские осмотры сотрудников – больше 27 миллионов. Также были компенсированы затраты на специальную оценку условий труда и санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.С 2025 года процедура подачи документов упростилась.Остальные документы подаются уже после проведения мероприятия. Размер финансового обеспечения составляет от 20% от суммы страховых взносов за прошлый год, а для предприятий, предусматривающих санаторно-курортное лечение предпенсионеров и пенсионеров – до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, отделение социального фонда россии по республике крым, деньги, выплаты и компенсации, новости крыма
В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда

Отделение Соцфонда Крыма возместило работодателям больше 73 миллионов на охрану труда

19:14 28.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Крыму в 2024 году выплатило работодателям больше 73 миллионов рублей на охрану труда. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по РК Сергей Бугаев.
По его словам, финансирование получили 420 предприятий. Меры распространяются и на частные, и на бюджетные организации.
"Работодатели могут самостоятельно выбирать любые из 17 направлений расходов, которые они произвели, и подавать нам документы для возмещения", – рассказал Бугаев.
Наибольший объем компенсации пришелся на приобретение средств индивидуальной защиты для работников – больше 37 миллионов рублей. Второе место, по данным фонда, заняли расходы на медицинские осмотры сотрудников – больше 27 миллионов. Также были компенсированы затраты на специальную оценку условий труда и санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
С 2025 года процедура подачи документов упростилась.
"Теперь работодатели могут предоставить только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер на первом этапе", – пояснил специалист.
Остальные документы подаются уже после проведения мероприятия. Размер финансового обеспечения составляет от 20% от суммы страховых взносов за прошлый год, а для предприятий, предусматривающих санаторно-курортное лечение предпенсионеров и пенсионеров – до 30%.
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КрымОтделение Социального фонда России по Республике КрымДеньгиВыплаты и компенсацииНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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