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В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда

В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда

Отделение Социального фонда России по Крыму в 2024 году выплатило работодателям больше 73 миллионов рублей на охрану труда. Об этом на брифинге в пресс-центре... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T19:14

2025-04-28T19:14

2025-04-28T19:14

крым

отделение социального фонда россии по республике крым

деньги

выплаты и компенсации

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Крыму в 2024 году выплатило работодателям больше 73 миллионов рублей на охрану труда. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по РК Сергей Бугаев.По его словам, финансирование получили 420 предприятий. Меры распространяются и на частные, и на бюджетные организации."Работодатели могут самостоятельно выбирать любые из 17 направлений расходов, которые они произвели, и подавать нам документы для возмещения", – рассказал Бугаев.Наибольший объем компенсации пришелся на приобретение средств индивидуальной защиты для работников – больше 37 миллионов рублей. Второе место, по данным фонда, заняли расходы на медицинские осмотры сотрудников – больше 27 миллионов. Также были компенсированы затраты на специальную оценку условий труда и санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.С 2025 года процедура подачи документов упростилась.Остальные документы подаются уже после проведения мероприятия. Размер финансового обеспечения составляет от 20% от суммы страховых взносов за прошлый год, а для предприятий, предусматривающих санаторно-курортное лечение предпенсионеров и пенсионеров – до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отделение социального фонда россии по республике крым, деньги, выплаты и компенсации, новости крыма