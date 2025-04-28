https://crimea.ria.ru/20250428/v-inkermane-nachalsya-remont-mosta--kak-organizuyut-dvizhenie-1146051303.html

В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение

В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение

В Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Как сообщил в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полностью закрывать мост для... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T18:52

2025-04-28T18:52

2025-04-28T18:53

ситуация на дорогах крыма

севастополь

инкерман

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

транспорт

логистика

михаил развожаев

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146050903_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_75daec65014e0609b05787f5ddf74024.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Как сообщил в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полностью закрывать мост для проезда транспорта не будут.По его словам, будет организовано реверсивное движение, регулировать транспортные потоки будут при помощи светофора. Дополнительной альтернативой для проезда является президентская дорога.По словам губернатора, диагностика искусственного сооружения показала нарушения изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части на мосту."В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - уточнил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейВ Севастополе выполнили 65% дорожного планаДорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая

севастополь

инкерман

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, инкерман, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, логистика, михаил развожаев, новости севастополя