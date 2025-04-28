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В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
В Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Как сообщил в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полностью закрывать мост для... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T18:52
2025-04-28T18:52
2025-04-28T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Как сообщил в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полностью закрывать мост для проезда транспорта не будут.По его словам, будет организовано реверсивное движение, регулировать транспортные потоки будут при помощи светофора. Дополнительной альтернативой для проезда является президентская дорога.По словам губернатора, диагностика искусственного сооружения показала нарушения изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части на мосту."В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - уточнил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейВ Севастополе выполнили 65% дорожного планаДорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая
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В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
В Инкермане на время ремонта моста через реку Черная организуют реверсивное движение
18:52 28.04.2025 (обновлено: 18:53 28.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Инкермане приступили к ремонту моста через реку Черная. Как сообщил в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полностью закрывать мост для проезда транспорта не будут.
"На объект уже вышел подрядчик. Пока работы проводятся под мостом — дорожники очищают бетонные конструкции путем пескоструйной обработки. Сразу хочу успокоить автомобилистов: полного перекрытия моста не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, будет организовано реверсивное движение, регулировать транспортные потоки будут при помощи светофора. Дополнительной альтернативой для проезда является президентская дорога.
По словам губернатора, диагностика искусственного сооружения показала нарушения изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части на мосту.
"В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - уточнил губернатор.
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