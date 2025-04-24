https://crimea.ria.ru/20250424/dorogu-bakhchisaray--yalta-chastichno-perekroyut-do-kontsa-maya--1145938112.html

Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая

Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая

Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T15:06

2025-04-24T15:06

2025-04-24T15:09

ай-петри

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая. Об этом сообщили в администрации города. Так, с 25 апреля по 31 мая с 12:00 до 17:00 планируется полное перекрытие, но в праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будет организовано реверсивное движение. Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыК 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым

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ялта

большая ялта

бахчисарай

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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