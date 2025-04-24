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Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 24.04.2025
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2025-04-24T15:09
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ялта
большая ялта
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая. Об этом сообщили в администрации города. Так, с 25 апреля по 31 мая с 12:00 до 17:00 планируется полное перекрытие, но в праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будет организовано реверсивное движение. Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и БахчисараяВиадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыК 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
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РИА Новости Крым
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Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая

Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонта

15:06 24.04.2025 (обновлено: 15:09 24.04.2025)
 
© Григорий НазаровОсенний Крым. Автодорога Ялта-Бахчисарай
Осенний Крым. Автодорога Ялта-Бахчисарай
© Григорий Назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с ремонтом автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта Службой автомобильных дорог Республики Крым будет временно перекрыто движение. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.
Так, с 25 апреля по 31 мая с 12:00 до 17:00 планируется полное перекрытие, но в праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будет организовано реверсивное движение.
© Telegram-канал администрации ЯлтыДорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонт
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонт
© Telegram-канал администрации Ялты
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонт
Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.
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