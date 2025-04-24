Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонта
15:06 24.04.2025 (обновлено: 15:09 24.04.2025)
© Григорий НазаровОсенний Крым. Автодорога Ялта-Бахчисарай
© Григорий Назаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с ремонтом автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта Службой автомобильных дорог Республики Крым будет временно перекрыто движение. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.
Так, с 25 апреля по 31 мая с 12:00 до 17:00 планируется полное перекрытие, но в праздничные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будет организовано реверсивное движение.
© Telegram-канал администрации ЯлтыДорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонт
© Telegram-канал администрации Ялты
Дорогу Бахчисарай – Ялта частично перекроют до конца мая из-за ремонт
Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. На первом этапе был отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы ведутся в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Стоимость − 847 823,051 тыс. рублей.
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