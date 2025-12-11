https://crimea.ria.ru/20251211/gerasimov-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-kucherovki-i-kurilovki-1151589260.html

Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки

Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T17:46

2025-12-11T17:46

2025-12-11T17:59

валерий герасимов

новости сво

группировка войск "запад"

харьковская область

генштаб мо рф

группировка войск "север"

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Кроме того, на Красно-Лиманском и Рубцовском направлениях продолжается активное действие по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, а также населенными пунктами Дробыгенштшево и Яроваево, добавил Герасимов.В зоне ответственности группировки "Север" основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. На прошедшей неделе российские войска расширили контроль над территориями в районах южнее и юго-западнее Юнаковки Сумской области, а также южнее города Волчанск Харьковской области, доложил начальник Генштаба.Освобождены населенный пункт Лиман и ведутся бои за населенный пункт Вильча, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, новости сво, группировка войск "запад", харьковская область, генштаб мо рф, группировка войск "север", владимир путин (политик), вооруженные силы россии