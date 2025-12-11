Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки

https://crimea.ria.ru/20251211/gerasimov-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-kucherovki-i-kurilovki-1151589260.html
2025-12-11T17:46
2025-12-11T17:46
2025-12-11T17:59
валерий герасимов
новости сво
группировка войск "запад"
харьковская область
генштаб мо рф
группировка войск "север"
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Кроме того, на Красно-Лиманском и Рубцовском направлениях продолжается активное действие по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, а также населенными пунктами Дробыгенштшево и Яроваево, добавил Герасимов.В зоне ответственности группировки "Север" основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. На прошедшей неделе российские войска расширили контроль над территориями в районах южнее и юго-западнее Юнаковки Сумской области, а также южнее города Волчанск Харьковской области, доложил начальник Генштаба.Освобождены населенный пункт Лиман и ведутся бои за населенный пункт Вильча, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
валерий герасимов, новости сво, группировка войск "запад", харьковская область, генштаб мо рф, группировка войск "север", владимир путин (политик), вооруженные силы россии
17:46 11.12.2025 (обновлено: 17:59 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол. Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка", - сказал начальник Генштаба.
Кроме того, на Красно-Лиманском и Рубцовском направлениях продолжается активное действие по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, а также населенными пунктами Дробыгенштшево и Яроваево, добавил Герасимов.
В зоне ответственности группировки "Север" основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. На прошедшей неделе российские войска расширили контроль над территориями в районах южнее и юго-западнее Юнаковки Сумской области, а также южнее города Волчанск Харьковской области, доложил начальник Генштаба.
Освобождены населенный пункт Лиман и ведутся бои за населенный пункт Вильча, добавил он.
