В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
В одной из школ Симферополя порвало водопроводную трубу. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма.
2025-12-11T19:25
2025-12-11T19:25
2025-12-11T19:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Симферополя порвало водопроводную трубу. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма. Ход проверки поставлен на контроль, добавили в прокуратуре.В октябре в Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:25 11.12.2025