Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/v-simferopole-v-shkole-prorvalo-trubu--idet-proverka-1151591442.html
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
В одной из школ Симферополя порвало водопроводную трубу. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T19:25
2025-12-11T19:26
крым
симферополь
прокуратура республики крым
жкх
жкх крыма и севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143184993_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6ea207046d719dae169d74b2668b5de2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Симферополя порвало водопроводную трубу. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма. Ход проверки поставлен на контроль, добавили в прокуратуре.В октябре в Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143184993_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a21e5768c889a577b8780761821839d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, прокуратура республики крым, жкх, жкх крыма и севастополя, происшествия
В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка

В Симферополе затопило школу после порыва трубы – прокуратура начала проверку

19:25 11.12.2025 (обновлено: 19:26 11.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ центре Симферополя прорвало трубу
В центре Симферополя прорвало трубу - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В одной из школ Симферополя порвало водопроводную трубу. По факту ЧП началась проверка, сообщили в прокуратуре Крыма.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании, а также при содержании имущества образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
Ход проверки поставлен на контроль, добавили в прокуратуре.
В октябре в Симферополе после запуска отопления затопило подъезд и квартиры многоэтажного дома по улице Лермонтова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18:51В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
18:35Не надо других: какие горы находятся в Крыму
18:19Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
18:16Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
18:11Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
Лента новостейМолния