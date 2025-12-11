https://crimea.ria.ru/20251211/muzhchina-zhestoko-ubil-byvshuyu-zhenu-na-glazakh-u-rebenka--prigovor-suda-1151592032.html

Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда

Двадцать лет в исправительной колонии строгого режима – таким по решению суда станет наказание 47-летнему жителю Сочи, который с особой жестокостью убил бывшую... РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Двадцать лет в исправительной колонии строгого режима – таким по решению суда станет наказание 47-летнему жителю Сочи, который с особой жестокостью убил бывшую супругу на глазах у их общего малолетнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете России.В ноябре 2023 года в Сочи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в убийстве бывшей супруги с особой жестокостью. Он был задержан, а позже по ходатайству следствия заключен под стражу.По данным Следкома, рано утром в день преступления мужчина пришел в квартиру, где проживала его бывшая жена с их общим малолетним сыном. С собой он принес молоток и нож, которыми нанес многочисленные удары жертве. Женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах у ребенка.Следствием было установлено, что во время совместного проживания мужчина с 2016 года систематически истязал женщину, в том числе, когда она была беременна их сыном, а после в его присутствии.Теперь собранные следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора."Осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", – сообщили в Следкоме.Кроме того, в качестве компенсации причиненного преступлением морального вреда с осужденного взыскали три миллиона рублей в пользу ребенка и два миллиона в пользу матери погибшей женщины.

Новости

