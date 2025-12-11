Рейтинг@Mail.ru
Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
Двадцать лет в исправительной колонии строгого режима – таким по решению суда станет наказание 47-летнему жителю Сочи, который с особой жестокостью убил бывшую... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Двадцать лет в исправительной колонии строгого режима – таким по решению суда станет наказание 47-летнему жителю Сочи, который с особой жестокостью убил бывшую супругу на глазах у их общего малолетнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете России.В ноябре 2023 года в Сочи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в убийстве бывшей супруги с особой жестокостью. Он был задержан, а позже по ходатайству следствия заключен под стражу.По данным Следкома, рано утром в день преступления мужчина пришел в квартиру, где проживала его бывшая жена с их общим малолетним сыном. С собой он принес молоток и нож, которыми нанес многочисленные удары жертве. Женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах у ребенка.Следствием было установлено, что во время совместного проживания мужчина с 2016 года систематически истязал женщину, в том числе, когда она была беременна их сыном, а после в его присутствии.Теперь собранные следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора."Осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", – сообщили в Следкоме.Кроме того, в качестве компенсации причиненного преступлением морального вреда с осужденного взыскали три миллиона рублей в пользу ребенка и два миллиона в пользу матери погибшей женщины.
Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда

В Сочи мужчину приговорили к 20 годам за убийство бывшей жены на глазах у ребенка

19:52 11.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Двадцать лет в исправительной колонии строгого режима – таким по решению суда станет наказание 47-летнему жителю Сочи, который с особой жестокостью убил бывшую супругу на глазах у их общего малолетнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ноябре 2023 года в Сочи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в убийстве бывшей супруги с особой жестокостью. Он был задержан, а позже по ходатайству следствия заключен под стражу.
По данным Следкома, рано утром в день преступления мужчина пришел в квартиру, где проживала его бывшая жена с их общим малолетним сыном. С собой он принес молоток и нож, которыми нанес многочисленные удары жертве. Женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах у ребенка.
"В момент преступления в квартире находился малолетний сын осужденного, который стал очевидцем произошедшего, в результате ребенку причинены психические страдания, расценивающиеся как причинившие вред здоровью средней тяжести", – рассказали в СК.
Следствием было установлено, что во время совместного проживания мужчина с 2016 года систематически истязал женщину, в том числе, когда она была беременна их сыном, а после в его присутствии.
Теперь собранные следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.
"Осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", – сообщили в Следкоме.
Кроме того, в качестве компенсации причиненного преступлением морального вреда с осужденного взыскали три миллиона рублей в пользу ребенка и два миллиона в пользу матери погибшей женщины.
Лента новостейМолния