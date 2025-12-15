https://crimea.ria.ru/20251215/popytka-diversii-vsu-v-novorossiyske-i-peregovory-ssha-i-ukrainy-glavnoe-1151691810.html

Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное

Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное

Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске. Нежелание США идти на компромиссы по мирному урегулированию на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске. Нежелание США идти на компромиссы по мирному урегулированию на Украине – предварительные итоги переговоров между украинской и американской делегациями. Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России. В Ялте осудили бывшего чиновника за мошенничество в крупном размере. В Севастополе протянут новую кабельную линию для решения проблемы электроснабжения домов, расположенных в районе мыса Фиолент. Социальные проекты в память о журналистах, погибших в зоне СВО и открытие выставки, посвященной журналистам Великой Отечественной войны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка ВСУ устроить диверсию в НовороссийскеПопытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели – информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы "уничтожении" в бухте военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности.Переговоры США И УкраиныСША не желают идти на компромиссы по мирному урегулированию на Украине. Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине идут непросто – США, по всей видимости, не желают идти на компромисс по проекту мирного соглашения.В то же время переговоры американской и украинской делегаций в Германии стали самым подробным обсуждением о последовательности действий в рамках урегулирования на Украине. Стороны затронули вопросы о механизмах прекращения огня, гарантиях безопасности и стабилизации экономики.Десять диверсантов задержаны в пяти регионах РоссииДесять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России."В республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта", – цитирует сообщение РИА Новости.В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничествоВ Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Как выяснилось, к фигуранту, который занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты, обратился местный житель с просьбой помочь в перераспределении смежного участка. Законных оснований для этого не было. Но даже зная это, чиновник потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за "решение вопроса". При получении денег фигурант был задержан с поличным.Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.Новую линию электроснабжения протянут в СевастополеВ Севастополе протянут новую кабельную линию для решения проблемы электроснабжения домов, расположенных в районе мыса Фиолент. Об этом проинформировал в понедельник губернатор города Михаил Развожаев."Лаборатория предприятия "102 ПЭС" обнаружила место порыва кабельной линии, из-за которого часть садовых товариществ осталась без света. Поверх кабеля проходит каменный забор. Сейчас аварийно-восстановительная бригада занимается решением проблемы: будут прокладывать новый кабель", – проинформировал губернатор.Память о героях спецоперации и Великой ОтечественнойВ память о коллегах, погибших в зоне СВО – журналистах, военкорах и фотокорреспондентах – медиагруппа "Россия сегодня" реализует ряд социальных проектов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.Также в Симферополе открылась выставка "Отражение. 1941-1945", посвященная журналистам Великой Отечественной войны. Об это в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом специальных проектов Музея-заповедника "Сталинградская битва", руководитель проекта "Отражение: 1941-1945" Алена Уткина.Автором и инициатором выставки выступили музей-заповедник "Сталинградская битва" и Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе экспозиции – архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

