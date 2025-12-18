https://crimea.ria.ru/20251218/ataka-vsu-na-port-i-mnogoetazhki-v-rostove-est-zhertvy-i-ranennye-1151771823.html
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T05:25
2025-12-18T05:25
2025-12-18T05:33
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
батайск
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Кроме того, удары пришлись и по новостройкам в Ростове.Накануне вечером силы российской ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, была отбита атака ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
ростовская область
батайск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), батайск, новости
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
В Ростове-на-Дону ВСУ атаковали судно в порту и новостройки – есть жертвы и ранены четверо
05:25 18.12.2025 (обновлено: 05:33 18.12.2025)