Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Кроме того, удары пришлись и по новостройкам в Ростове.Накануне вечером силы российской ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, была отбита атака ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
05:25 18.12.2025 (обновлено: 05:33 18.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям", - написал он в Telegram.

Кроме того, удары пришлись и по новостройкам в Ростове.
"Пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа", - указал Слюсарь.
Накануне вечером силы российской ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, была отбита атака ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей.
