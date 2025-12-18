https://crimea.ria.ru/20251218/ataka-vsu-na-port-i-mnogoetazhki-v-rostove-est-zhertvy-i-ranennye-1151771823.html

Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные

Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные

Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова-на-Дону и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате ударов есть погибшие и раненные. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Кроме того, удары пришлись и по новостройкам в Ростове.Накануне вечером силы российской ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, была отбита атака ВСУ на Севастополь – на подлете к городу-герою были сбиты 11 воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

