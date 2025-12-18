https://crimea.ria.ru/20251218/krym-v-2025-godu-sobral-rekordnye-272-mlrd-rubley-nalogov-1151780512.html

Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов

Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов

Налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T12:41

2025-12-18T12:41

2025-12-18T12:42

эксклюзивы риа новости крым

уфнс россии по республике крым

налоги

бюджет крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.По его словам, в бюджетную систему РФ за 12 месяцев 2025 года поступит больше 272 млрд рублей, что на 28% превышает показатели прошлого года.По данным налоговых органов, рост зафиксирован по основным бюджетообразующим налогам. Так, поступления по налогу на доходы физических лиц составили 12%, по налогу на добавленную стоимость – 157%, на прибыль – 132%, по специальным налоговым режимам – 120% и по имущественным налогам – 122%.Анализ уплаты в разрезе отраслей показал, что наибольший вклад в поступления обеспечивает обрабатывающая промышленность. Второе место занимает торговля, третье – строительство.Также отмечается рост числа налогоплательщиков. По итогам 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в республике увеличилось более чем на 4 тысячи и составило почти 71 тысячу.Ранее сообщалось, что порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявленийКогда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфнс россии по республике крым, налоги, бюджет крыма, крым, новости крыма