https://crimea.ria.ru/20251218/krym-v-2025-godu-sobral-rekordnye-272-mlrd-rubley-nalogov-1151780512.html
Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
Налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T12:41
2025-12-18T12:41
2025-12-18T12:42
эксклюзивы риа новости крым
уфнс россии по республике крым
налоги
бюджет крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.По его словам, в бюджетную систему РФ за 12 месяцев 2025 года поступит больше 272 млрд рублей, что на 28% превышает показатели прошлого года.По данным налоговых органов, рост зафиксирован по основным бюджетообразующим налогам. Так, поступления по налогу на доходы физических лиц составили 12%, по налогу на добавленную стоимость – 157%, на прибыль – 132%, по специальным налоговым режимам – 120% и по имущественным налогам – 122%.Анализ уплаты в разрезе отраслей показал, что наибольший вклад в поступления обеспечивает обрабатывающая промышленность. Второе место занимает торговля, третье – строительство.Также отмечается рост числа налогоплательщиков. По итогам 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в республике увеличилось более чем на 4 тысячи и составило почти 71 тысячу.Ранее сообщалось, что порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявленийКогда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфнс россии по республике крым, налоги, бюджет крыма, крым, новости крыма
Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
Налоговые поступления Крыма в 2025 году превысили 272 млрд рублей
12:41 18.12.2025 (обновлено: 12:42 18.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым
. Налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. Об этом РИА Новости Крым
сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.
По его словам, в бюджетную систему РФ за 12 месяцев 2025 года поступит больше 272 млрд рублей, что на 28% превышает показатели прошлого года.
"Консолидированный бюджет Республики Крым пополнится более чем на 115 млрд рублей, темп роста к 2024 году составляет 120%", – отметил Наздрачев.
По данным налоговых органов, рост зафиксирован по основным бюджетообразующим налогам. Так, поступления по налогу на доходы физических лиц составили 12%, по налогу на добавленную стоимость – 157%, на прибыль – 132%, по специальным налоговым режимам – 120% и по имущественным налогам – 122%.
Анализ уплаты в разрезе отраслей показал, что наибольший вклад в поступления обеспечивает обрабатывающая промышленность. Второе место занимает торговля, третье – строительство.
Также отмечается рост числа налогоплательщиков. По итогам 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в республике увеличилось более чем на 4 тысячи и составило почти 71 тысячу.
"С 1 января 2022 года количество плательщиков НПД в Крыму выросло почти в два раза и достигло 182 тысяч, увеличившись с начала этого года более чем на 20 тысяч. Сумма среднего чека подросла по сравнению с прошлым годом незначительно, всего на 100 рублей, и составила 3,6 тысяч рублей", – уточнил Наздрачев.
Ранее сообщалось
, что порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: