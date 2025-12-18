Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
Как в Крыму растят огурцы для всей России – видео
БЕЛОГОРСК, 18 дек – РИА Новости Крым. По утрам в Крыму лужицы уже покрываются тоненьким ледком, а здесь, в белых стенах теплиц, настоящие огуречные влажные и теплые джунгли! Ввысь вьются высокие лианы, на них огурчики разных размеров, но одинаковых форм: один к одному, как солдатики.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Главный агроном предприятия Роман Титов рассказывает, что методом проб и ошибок пришли к выращиванию среднеплодного сорта "Мева".
"Он адаптирован к крымским условиям, из всех сортов меньше всего болеет, имеет вкусные плоды, которые нравятся потребителям, и урожай тоже радует", - говорит Роман Титов.
В одной из четырех теплиц предприятия урожай снимают трижды в год, в среднем – 105 килограммов с квадратного метра. Пока огурцы только проклевываются из семян в одной теплице, во второй их уже убирают.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Причем делают это овощеводы, подразделяющиеся на категории "верхние" и "нижние". Нижние убирают внизу, верхние – ездят вдоль рядов на специальных тележках и срывают огурцы с верхушек куста семиметровой высоты.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Огурец считается готовым к срезу тогда, когда его длина достигнет 20-22 сантиметров, а масса – 200 граммов.
На коробках с уже сорванными и сложенными плодами заветные буквы – ГОСТ. Это значит, что здесь строго соблюдают контроль качества.
"Мы их и сами едим на обед, и детям покупаем, потому что знаем, что здесь все по стандартам, отравиться, как с рыночными, невозможно", - говорят работники предприятия.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Следить за качеством урожая помогает специальный компьютерный центр, а за качеством и отменным вкусом продукта следит собственная лаборатория.
В этих огромных теплицах работает около трехсот человек. Рабочий день овощеводов – с 8 утра до 17.00, на ночь в теплицах остаются только дежурные. А вот огурцы "работают" 20 часов в сутки: все это время они пьют специальную питательную смесь и греются под LED-лампами мощностью 180 ватт, на четыре часа им яркость света приглушают и тогда растения "спят", объясняет агроном Роман Титов.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
К концу года урожай белогорских огурцов только на этом предприятии достигнет цифры в 11 тысяч тонн. Почти все эти тонны в специальных фурах уедут в супермаркеты большой России, чтобы порадовать едоков различных, в том числе и северных, регионов страны. Крымские огурчики уходят влет.
Удовлетворить растущий спрос на продукцию помогает государство: по данным министерства сельского хозяйства Крыма, предприятие является постоянным участником программ господдержки. Сейчас в хозяйстве установлено пять теплиц: четыре - площадью по 1,75 га полезной площади каждая, и одна - 0,88 га. А еще предполагается оснастить четыре теплицы общей площадью 7 га.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
