Рейтинг@Mail.ru
Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/iz-kryma-na-stoly-rossiyan-postavlyayut-tysyachi-tonn-ogurtsov-1151785475.html
Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
По утрам в Крыму лужицы уже покрываются тоненьким ледком, а здесь, в белых стенах теплиц, настоящие огуречные влажные и теплые джунгли! Ввысь вьются высокие... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T14:28
2025-12-18T14:28
крым
белогорский район
сельское хозяйство
урожай
урожай в крыму
новости крыма
пищевая промышленность
минсельхоз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151783838_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dfdbafdb361b9830176088857d4277d8.jpg
БЕЛОГОРСК, 18 дек – РИА Новости Крым. По утрам в Крыму лужицы уже покрываются тоненьким ледком, а здесь, в белых стенах теплиц, настоящие огуречные влажные и теплые джунгли! Ввысь вьются высокие лианы, на них огурчики разных размеров, но одинаковых форм: один к одному, как солдатики.Главный агроном предприятия Роман Титов рассказывает, что методом проб и ошибок пришли к выращиванию среднеплодного сорта "Мева".В одной из четырех теплиц предприятия урожай снимают трижды в год, в среднем – 105 килограммов с квадратного метра. Пока огурцы только проклевываются из семян в одной теплице, во второй их уже убирают. Причем делают это овощеводы, подразделяющиеся на категории "верхние" и "нижние". Нижние убирают внизу, верхние – ездят вдоль рядов на специальных тележках и срывают огурцы с верхушек куста семиметровой высоты.Огурец считается готовым к срезу тогда, когда его длина достигнет 20-22 сантиметров, а масса – 200 граммов.На коробках с уже сорванными и сложенными плодами заветные буквы – ГОСТ. Это значит, что здесь строго соблюдают контроль качества.Следить за качеством урожая помогает специальный компьютерный центр, а за качеством и отменным вкусом продукта следит собственная лаборатория.К концу года урожай белогорских огурцов только на этом предприятии достигнет цифры в 11 тысяч тонн. Почти все эти тонны в специальных фурах уедут в супермаркеты большой России, чтобы порадовать едоков различных, в том числе и северных, регионов страны. Крымские огурчики уходят влет. Удовлетворить растущий спрос на продукцию помогает государство: по данным министерства сельского хозяйства Крыма, предприятие является постоянным участником программ господдержки. Сейчас в хозяйстве установлено пять теплиц: четыре - площадью по 1,75 га полезной площади каждая, и одна - 0,88 га. А еще предполагается оснастить четыре теплицы общей площадью 7 га.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы РоспотребнадзораКак вырастут цены на продукты в Крыму на Новый годЕды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма
https://crimea.ria.ru/20251023/chto-budet-s-tsenami-v-krymu-na-kartofel-zimoy-1150383044.html
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151783838_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f5d45350f275ac046075f864951021b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорский район, сельское хозяйство, урожай, урожай в крыму, новости крыма, пищевая промышленность, минсельхоз крыма
Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов

Как в Крыму растят огурцы для всей России – видео

14:28 18.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
БЕЛОГОРСК, 18 дек – РИА Новости Крым. По утрам в Крыму лужицы уже покрываются тоненьким ледком, а здесь, в белых стенах теплиц, настоящие огуречные влажные и теплые джунгли! Ввысь вьются высокие лианы, на них огурчики разных размеров, но одинаковых форм: один к одному, как солдатики.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Главный агроном предприятия Роман Титов рассказывает, что методом проб и ошибок пришли к выращиванию среднеплодного сорта "Мева".
"Он адаптирован к крымским условиям, из всех сортов меньше всего болеет, имеет вкусные плоды, которые нравятся потребителям, и урожай тоже радует", - говорит Роман Титов.
В одной из четырех теплиц предприятия урожай снимают трижды в год, в среднем – 105 килограммов с квадратного метра. Пока огурцы только проклевываются из семян в одной теплице, во второй их уже убирают.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Причем делают это овощеводы, подразделяющиеся на категории "верхние" и "нижние". Нижние убирают внизу, верхние – ездят вдоль рядов на специальных тележках и срывают огурцы с верхушек куста семиметровой высоты.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Огурец считается готовым к срезу тогда, когда его длина достигнет 20-22 сантиметров, а масса – 200 граммов.
На коробках с уже сорванными и сложенными плодами заветные буквы – ГОСТ. Это значит, что здесь строго соблюдают контроль качества.
"Мы их и сами едим на обед, и детям покупаем, потому что знаем, что здесь все по стандартам, отравиться, как с рыночными, невозможно", - говорят работники предприятия.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Следить за качеством урожая помогает специальный компьютерный центр, а за качеством и отменным вкусом продукта следит собственная лаборатория.
В этих огромных теплицах работает около трехсот человек. Рабочий день овощеводов – с 8 утра до 17.00, на ночь в теплицах остаются только дежурные. А вот огурцы "работают" 20 часов в сутки: все это время они пьют специальную питательную смесь и греются под LED-лампами мощностью 180 ватт, на четыре часа им яркость света приглушают и тогда растения "спят", объясняет агроном Роман Титов.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
К концу года урожай белогорских огурцов только на этом предприятии достигнет цифры в 11 тысяч тонн. Почти все эти тонны в специальных фурах уедут в супермаркеты большой России, чтобы порадовать едоков различных, в том числе и северных, регионов страны. Крымские огурчики уходят влет.
Удовлетворить растущий спрос на продукцию помогает государство: по данным министерства сельского хозяйства Крыма, предприятие является постоянным участником программ господдержки. Сейчас в хозяйстве установлено пять теплиц: четыре - площадью по 1,75 га полезной площади каждая, и одна - 0,88 га. А еще предполагается оснастить четыре теплицы общей площадью 7 га.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Белогорском районе Крыма
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
Как вырастут цены на продукты в Крыму на Новый год
Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма
Симферопольский с/х рынок Привоз - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 21:13Радио "Спутник в Крыму"
Что будет с ценами в Крыму на картофель зимой
 
КрымБелогорский районСельское хозяйствоУрожайУрожай в КрымуНовости КрымаПищевая промышленностьМинсельхоз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
14:28Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
14:23В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
14:03Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
13:38Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:35В Севастополе закрыли рейд
13:25Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:15МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
13:05На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
13:03На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
12:56Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
12:41Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
12:29В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
Лента новостейМолния