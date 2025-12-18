https://crimea.ria.ru/20251218/iz-kryma-na-stoly-rossiyan-postavlyayut-tysyachi-tonn-ogurtsov-1151785475.html

Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов

БЕЛОГОРСК, 18 дек – РИА Новости Крым. По утрам в Крыму лужицы уже покрываются тоненьким ледком, а здесь, в белых стенах теплиц, настоящие огуречные влажные и теплые джунгли! Ввысь вьются высокие лианы, на них огурчики разных размеров, но одинаковых форм: один к одному, как солдатики.Главный агроном предприятия Роман Титов рассказывает, что методом проб и ошибок пришли к выращиванию среднеплодного сорта "Мева".В одной из четырех теплиц предприятия урожай снимают трижды в год, в среднем – 105 килограммов с квадратного метра. Пока огурцы только проклевываются из семян в одной теплице, во второй их уже убирают. Причем делают это овощеводы, подразделяющиеся на категории "верхние" и "нижние". Нижние убирают внизу, верхние – ездят вдоль рядов на специальных тележках и срывают огурцы с верхушек куста семиметровой высоты.Огурец считается готовым к срезу тогда, когда его длина достигнет 20-22 сантиметров, а масса – 200 граммов.На коробках с уже сорванными и сложенными плодами заветные буквы – ГОСТ. Это значит, что здесь строго соблюдают контроль качества.Следить за качеством урожая помогает специальный компьютерный центр, а за качеством и отменным вкусом продукта следит собственная лаборатория.К концу года урожай белогорских огурцов только на этом предприятии достигнет цифры в 11 тысяч тонн. Почти все эти тонны в специальных фурах уедут в супермаркеты большой России, чтобы порадовать едоков различных, в том числе и северных, регионов страны. Крымские огурчики уходят влет. Удовлетворить растущий спрос на продукцию помогает государство: по данным министерства сельского хозяйства Крыма, предприятие является постоянным участником программ господдержки. Сейчас в хозяйстве установлено пять теплиц: четыре - площадью по 1,75 га полезной площади каждая, и одна - 0,88 га. А еще предполагается оснастить четыре теплицы общей площадью 7 га.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы РоспотребнадзораКак вырастут цены на продукты в Крыму на Новый годЕды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма

