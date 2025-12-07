https://crimea.ria.ru/20251207/chto-mozhno-kupit-k-novogodnemu-stolu-zaranee---sovety-rospotrebnadzora-1125717265.html

Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно купить уже сейчас, рассказали эксперты Роспотребнадзора.По словам специалистов, прежде всего следует продумать список новогодних блюд - так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно приобрести. "Все то, что имеет самый короткий срок годности сразу убираем из списка, остальное можно покупать уже сейчас", - говорят эксперты.В том числе это консервированные овощи: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины и разносолы. Также уже сейчас можно купить растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское.К продуктам длительного хранения эксперты также относят сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При этом следует проверить их сроки годности и качество упаковки. Кроме того, заранее можно купить яйца, которые хранятся в холодильнике до 30 дней, шоколадные конфеты, замороженную рыбу."За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов и зелени. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение", - заключили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейТвори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"Кинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги

