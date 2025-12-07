Рейтинг@Mail.ru
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно купить уже сейчас, рассказали эксперты Роспотребнадзора.По словам специалистов, прежде всего следует продумать список новогодних блюд - так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно приобрести. "Все то, что имеет самый короткий срок годности сразу убираем из списка, остальное можно покупать уже сейчас", - говорят эксперты.В том числе это консервированные овощи: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины и разносолы. Также уже сейчас можно купить растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское.К продуктам длительного хранения эксперты также относят сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При этом следует проверить их сроки годности и качество упаковки. Кроме того, заранее можно купить яйца, которые хранятся в холодильнике до 30 дней, шоколадные конфеты, замороженную рыбу."За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов и зелени. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение", - заключили в ведомстве.
Новости
роспотребнадзор, совет эксперта, общество, новый год, новый год 2026, торговля
Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора

Эксперты Роспотребнадзора дали советы о покупке продуктов к Новому году

08:20 07.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Чтобы в предновогодней суете не забыть чего-то важного, к празднику лучше подготовиться заранее, в том числе - запастись некоторыми продуктами. О том, что можно купить уже сейчас, рассказали эксперты Роспотребнадзора.
По словам специалистов, прежде всего следует продумать список новогодних блюд - так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно приобрести. "Все то, что имеет самый короткий срок годности сразу убираем из списка, остальное можно покупать уже сейчас", - говорят эксперты.
В том числе это консервированные овощи: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины и разносолы. Также уже сейчас можно купить растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское.
"Цены на шампанское накануне Нового года стремительно взлетают вверх, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получается ощутимой", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.
К продуктам длительного хранения эксперты также относят сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При этом следует проверить их сроки годности и качество упаковки. Кроме того, заранее можно купить яйца, которые хранятся в холодильнике до 30 дней, шоколадные конфеты, замороженную рыбу.
"За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов и зелени. Присмотритесь к сыру, ветчине, вареным колбасам. Самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение", - заключили в ведомстве.
