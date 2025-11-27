Рейтинг@Mail.ru
Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма
Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма
В Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T14:18
2025-11-27T14:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке борщевого набора. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, ключевую роль сыграло расширение поливных площадей и ориентация на культуры, обеспечивающие "гарантированный урожай" даже в условиях засухи.Одной из мер стабилизации стали региональные ярмарки, на которых удалось реализовать свыше 30 тысяч тонн продукции напрямую от производителей. Это позволило снизить влияние перекупщиков и ограничить возможные спекуляции.Еще один важный фактор – хранение и фасовка овощей. Кратюк отметил, что картофель и другие культуры нуждаются в доводке и сортировке перед продажей, а создание небольших хранилищ с линиями мойки и фасовки станет ключевым толчком стабильности цен в межсезонье.Ранее сообщалось, что 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабреВ Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностьюДля севастопольских хозяек подешевел борщ
Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма

Продовольственная безопасность Крыма значительно улучшилась по сравнению с 2024 годом

14:18 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке борщевого набора. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

"Ситуация, благодаря нашим аграриям, благодаря правильной политике и подходу, улучшилась значительно", – подчеркнул министр.

По его словам, ключевую роль сыграло расширение поливных площадей и ориентация на культуры, обеспечивающие "гарантированный урожай" даже в условиях засухи.
"Я считаю, что надо зафиксировать площади отдельных культур, например, картофель, морковь, лук и свекла. И не допустить снижения определенного объема. Тогда все будет стабильно", – отметил министр.
Одной из мер стабилизации стали региональные ярмарки, на которых удалось реализовать свыше 30 тысяч тонн продукции напрямую от производителей. Это позволило снизить влияние перекупщиков и ограничить возможные спекуляции.
Еще один важный фактор – хранение и фасовка овощей. Кратюк отметил, что картофель и другие культуры нуждаются в доводке и сортировке перед продажей, а создание небольших хранилищ с линиями мойки и фасовки станет ключевым толчком стабильности цен в межсезонье.
Ранее сообщалось, что 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.
