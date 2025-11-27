https://crimea.ria.ru/20251127/edy-khvatit-vsem-kak-otsenivayut-prodovolstvennuyu-bezopasnost-kryma-1151228113.html

Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма

Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Еды хватит всем: как оценивают продовольственную безопасность Крыма

В Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T14:18

2025-11-27T14:18

2025-11-27T14:18

продовольственная безопасность крыма

денис кратюк

овощи

урожай в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150227333_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_41419e0bde22df647324d3b9176dd31b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму применяется комплекс мер для предотвращения повторения прошлогоднего скачка цен на овощи. Уже можно говорить о значительном улучшении ситуации на рынке борщевого набора. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, ключевую роль сыграло расширение поливных площадей и ориентация на культуры, обеспечивающие "гарантированный урожай" даже в условиях засухи.Одной из мер стабилизации стали региональные ярмарки, на которых удалось реализовать свыше 30 тысяч тонн продукции напрямую от производителей. Это позволило снизить влияние перекупщиков и ограничить возможные спекуляции.Еще один важный фактор – хранение и фасовка овощей. Кратюк отметил, что картофель и другие культуры нуждаются в доводке и сортировке перед продажей, а создание небольших хранилищ с линиями мойки и фасовки станет ключевым толчком стабильности цен в межсезонье.Ранее сообщалось, что 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабреВ Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностьюДля севастопольских хозяек подешевел борщ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продовольственная безопасность крыма, денис кратюк, овощи, урожай в крыму, новости крыма