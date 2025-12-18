Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 13.30. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало 45 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был перекрыт в 13.30. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало 45 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния