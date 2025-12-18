https://crimea.ria.ru/20251218/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-45-minutnoy-ostanovki--1151785342.html
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T14:23
2025-12-18T14:23
2025-12-18T14:23
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 13.30. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало 45 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_691370b62ef5b9872ee00eeeab782c4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров