Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд

18.12.2025

Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Керчи, обвиняемого в разбойном нападении на школьницу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Керчи, обвиняемого в разбойном нападении на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел вечером 10 июня на керченской улице Ворошилова. Злоумышленник напал на проходящую мимо 14-летнюю девочку: схватил ее за волосы и, угрожая металлическим острым брелоком, потребовал отдать мобильный телефон.Школьница попыталась оказать сопротивление, однако он несколько раз ударил ее, после чего скрылся с места происшествия. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала дело в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

