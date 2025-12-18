https://crimea.ria.ru/20251218/razboynoe-napadenie-na-shkolnitsu-v-kerchi----delo-ushlo-v-sud-1151787832.html
Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд
Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Керчи, обвиняемого в разбойном нападении на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел вечером 10 июня на керченской улице Ворошилова. Злоумышленник напал на проходящую мимо 14-летнюю девочку: схватил ее за волосы и, угрожая металлическим острым брелоком, потребовал отдать мобильный телефон.Школьница попыталась оказать сопротивление, однако он несколько раз ударил ее, после чего скрылся с места происшествия. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала дело в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Керчи, обвиняемого в разбойном нападении на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел вечером 10 июня на керченской улице Ворошилова. Злоумышленник напал на проходящую мимо 14-летнюю девочку: схватил ее за волосы и, угрожая металлическим острым брелоком, потребовал отдать мобильный телефон.
Школьница попыталась оказать сопротивление, однако он несколько раз ударил ее, после чего скрылся с места происшествия. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.
"В ходе следствия проведены все необходимые следственные действия и экспертизы, подтвердившие его причастность к преступлению. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант полностью признал", - проинформировали в СК.
Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала дело в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.