Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России

Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России

В угоду своему тщеславию глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает боевые действия ради эффективного видеоряда и проводит чудовищные пиар-акции под... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T16:36

2025-12-18T16:36

2025-12-18T16:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В угоду своему тщеславию глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает боевые действия ради эффективного видеоряда и проводит чудовищные пиар-акции под Купянском. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."12 декабря Зеленский вновь показал, как он любит затягивать боевые действия за счет жизней украинцев. На этот раз он покрасовался якобы у стеллы на въезде в Купянск. Я напомню: Купянск был освобожден 20 ноября российскими войсками... Ради эффектного видеоряда, который призван был продемонстрировать "некие военные успехи ВСУ", главарь киевского режима бросил в бессмысленный, чудовищный бой на купянском направлении очередные резервы", - приводит РИА Новости слова Захаровой.Она отметила, что изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены и ВСУ понесли огромные потери. Дипломат назвала случившееся "чудовищной пиар-акцией Зеленского".Мария Захарова добавила, что в Киеве не могут признать ухудшающуюся ситуацию "на земле" в зоне СВО.Ранее Мария Захарова заявляла, что обвинения со стороны Украины в том, что Россия якобы нарушает права этнических меньшинств, в первую очередь крымских татар, являются ярким примером беспредельного цинизма и абсолютной беспринципности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала СШАПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу

