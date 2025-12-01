Рейтинг@Mail.ru
Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
За словами американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне о нанесении по России превентивного удара стоит желание президента США продолжать дипломатические качели РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T14:19
2025-12-01T14:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_0:203:2931:1852_1920x0_80_0_0_1b647d0a0e07bc8bc31558e5a5e9c56e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. За словами американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне о нанесении по России превентивного удара стоит желание президента США продолжать дипломатические качели для решения вопроса легализации территориальных уступок по итогам окончания конфликта с Россией на Украине в свою пользу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве оборонного действия.По мнению Манойло, это не мнение конкретного американского генерала.Но это и не мнение большинства его коллег в НАТО и прочих представителей стран альянса, считает он. По словам Манойло, это заявление равноценно тем угрозам, которые порой звучат из России от людей, занимающих довольно высокие посты."Сейчас мы услышали это в исполнении натовского чиновника. Это такой "канал" обмена любезностями, которые лидеры государств сами не могут произнести в рамках официального дипломатического общения, протоколов, правил и традиций", – сказал Манойло.Он делает вывод, что сами по себе слова о готовящемся превентивном ударе по России "ровным счетом ничего не значат". Однако они свидетельствуют о том, что на РФ продолжается давление в рамках переговорного процесса по Украине. И связано оно сейчас, по мнению Манойло, главным образом с вопросами легализации территориальных уступок.Все дело в том, что Западу, и прежде всего странам НАТО, выгодно поскорее решить вопрос легализации территорий по итогам конфликта, чтобы поделить остатки Украины на зоны ответственности для себя: Польше – Западная Украина, Румынии еще что-то и так далее, сказал политолог."Но чем дольше сейчас будут эти качели, тем большими территориальные уступки будут в перспективе (для РФ – ред.). И статус всех территорий, которые стали новыми субъектами Российской Федерации, плюс еще, вероятно, те, которые будут освобождены. Вот он тоже будет определен на международном уровне", – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о переговорах по Украине Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали срокиПереговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США

Зачем в НАТО заявляют о возможном превентивном ударе по России – мнение

14:19 01.12.2025 (обновлено: 14:20 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. За словами американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне о нанесении по России превентивного удара стоит желание президента США продолжать дипломатические качели для решения вопроса легализации территориальных уступок по итогам окончания конфликта с Россией на Украине в свою пользу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве оборонного действия.
По мнению Манойло, это не мнение конкретного американского генерала.
"Это не его конкретное сумасшествие: ему принесли бумажку, сказали зачитать – он зачитал", – отметил политолог.
Но это и не мнение большинства его коллег в НАТО и прочих представителей стран альянса, считает он. По словам Манойло, это заявление равноценно тем угрозам, которые порой звучат из России от людей, занимающих довольно высокие посты.
"Сейчас мы услышали это в исполнении натовского чиновника. Это такой "канал" обмена любезностями, которые лидеры государств сами не могут произнести в рамках официального дипломатического общения, протоколов, правил и традиций", – сказал Манойло.
Он делает вывод, что сами по себе слова о готовящемся превентивном ударе по России "ровным счетом ничего не значат". Однако они свидетельствуют о том, что на РФ продолжается давление в рамках переговорного процесса по Украине. И связано оно сейчас, по мнению Манойло, главным образом с вопросами легализации территориальных уступок.
"И все те качели, которые мы сейчас наблюдаем, когда украинская сторона то готова на территориальные уступки, то не готова - это исключительно отражение колебаний, которые происходят в Вашингтоне. То есть, Трамп постоянно раскачивает этот переговорный процесс, то ужесточая свои требования, то их ослабляя. Это типичные дипломатические качели. И Украина следует опять-таки тем указаниям", – сказал Манойло.
Все дело в том, что Западу, и прежде всего странам НАТО, выгодно поскорее решить вопрос легализации территорий по итогам конфликта, чтобы поделить остатки Украины на зоны ответственности для себя: Польше – Западная Украина, Румынии еще что-то и так далее, сказал политолог.
"Но чем дольше сейчас будут эти качели, тем большими территориальные уступки будут в перспективе (для РФ – ред.). И статус всех территорий, которые стали новыми субъектами Российской Федерации, плюс еще, вероятно, те, которые будут освобождены. Вот он тоже будет определен на международном уровне", – резюмировал эксперт.
