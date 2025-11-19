https://crimea.ria.ru/20251119/poslednee-mirnoe-leto-chto-stoit-za-slovami-pistoriusa-o-voyne-rf-i-nato-1151010969.html

Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. За прогнозами Берлина о войне НАТО с Россией в 2027 году стоит необходимость обосновать населению Германии и всей европейской общественности резкое повышение военных расходов, как того требует президент США Дональд Трамп. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, отметив, что сам он не верит в серьезность таких заявлений из Европы.Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в 2028 году, отметив, что некоторые эксперты считают даже, что в 2025 году было "последнее мирное лето".По мнению эксперта, все дело в адресованных Европе угрозах президента США Дональд Трамп, который четко и определенно заявил, что, если страны НАТО хотят, чтобы Соединенные Штаты продолжали с ними взаимодействовать, они должны увеличить свой военный бюджет до 5% ВВП."А как его увеличить? Заявить: "Россия на пороге, и мы с ней скоро начнем воевать. Поэтому затяните пояса и не обращайте внимание, что социальны программы уменьшаются. То есть на самом деле речь идет о деньгах. Им надо обосновать резкое повышение военных расходов, чтобы выполнить задачу – поднять их до заветных пяти процентов", – считает политолог.Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России Примечательно при этом, что подобного рода заявления в Германии делают не кто-нибудь, а социал-демократы, которые, наоборот, должны продвигать социальные программы, заметил гость эфира.Так или иначе, эксперт считает подобного рода заявления крайне безответственными, учитывая напряженную обстановку.Ранее сообщалось, что в Берлине на фоне сокращения помощи со стороны США согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – до 11,5 млрд евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева.Напомним, президент США Дональд Трамп в начане 2025 года объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Американский лидер отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли обязательство даже касательно 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя, и это недопустимо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогуЗеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВОПостпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России

мнения, россия, германия, нато, борис писториус, дональд трамп